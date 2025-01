Борис Джонсън нарече Владимир Путин "идиот"

Б орис Джонсън направи шокиращо изказване като обяви руския президент Владимир Путин за „идиот“ заради предполагаемите му имперски амбиции.

Бившият министър-председател на Обединеното кралство използва този цветист език в интервю за новинарския уебсайт Delfi, цитирано от Sky News.

Джонсън е известен със своята силна подкрепа за Украйна и беше начело на Обединеното кралство, когато Русия започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г.

По време на интервюто Джонсън размишляваше върху края на британската империя и заяви, че Путин трябва да разбере, че и Москва вече не е имперска сила.

„Той трябва да разбере, че Естония, Латвия, Литва... нито една от тези страни вече не е част от руската империя“, каза той.

Той продължи: „Не е и Украйна. Това е свършило. Край. Край. Край. Повече никаква империя Владимир, ши*ан идиот" - извинявай за израза - добре?“

“It’s over, Putin, you f***ing idiot. There is no more empire,” — former UK Prime Minister Boris Johnson pic.twitter.com/3wOSTUJ5vY