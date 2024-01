"Престъплението на века": Обирът, който объркваше следователите години наред

Т ова беше краят на поредната нощна смяна за служителите на охранителната фирма "Бринкс" (Brinks Inc.) в Бостън, които се подготвяха да приключат работа. Работниците пренасяли чували с пари и чекове до сейфа на фирмата на втория етаж, когато изведнъж ги пресрещат въоръжени, носещи маски мъже.

Това, което се случва в нощта на 17 януари 1950 г., дълго време е наричано от ФБР "престъплението на века" и по него са заснети поне четири филма: Six Bridges to Cross (1955 г.), Blueprint for Robbery (1961 г.), Brinks: The Great Robbery (1976 г.) и The Brink’s Job (1978 г.).

През 1950 г. маскираните мъже проникват тихо в сградата на "Бринкс" в бостънския квартал Норт Енд и задигат повече от 1,2 млн. долара в брой и още 1,5 млн. долара в чекове от трезора на втория етаж, след като връзват работниците с въжета и тиксо. Един от крадците носел маска на Капитан Марвел, за да скрие самоличността си, други носели шофьорски шапки и всички носели ръкавици и гумени обувки, за да прикрият следите си.

Служителите можели да наблюдават как крадците извършват най-големия обир в историята на САЩ по това време. Крадците едва не били заловени, когато служител на гаража се опитвал да влезе в сградата, докато крадците подреждали пачките с пари в торби до вратата. Двама от крадците бързо се доближили до вратата, вероятно за да се опитат да заловят човека. Но след това служителят си тръгнал, като че ли не знаел, какво се случва вътре - според разказ на ФБР за инцидента.

Властите се опитвали да проследят деветимата престъпници, разследвайки стотици следи през годините. Почти всички следователи попаднали в задънена улица.

Но след като разследващите започнали да идентифицират вероятните заподозрени и да оказват натиск върху някои членове на групата, бандитите започнали да се пречупват и да се обръщат един срещу друг.

В продължение на години следователите издирвали вероятни престъпници в района на Нова Англия: ФБР казва, че те се занимават с контрабанда на уиски. Част от заподозрените били местни рекетьори и други "добре познати хулигани". Повечето разпити на заподозрени не довеждали до нищо:

"Ако знаех кой е свършил тази работа, сега нямаше да говоря с вас, защото щях да съм прекалено зает с опитите да намеря начин да се докопам до част от плячката" - казва един от заподозрените, разпитан по случая, пред следователите.

Полицай от Съмървил, Масачузетс, намерил един от револверите, използвани при обира, захвърлен на брега на река “Мистик”. Скоро следователите идентифицирали и зелен камион "Форд" от 1949 г. с платнен покрив, който вероятно е бил използван при бягството. Близо два месеца след грабежа властите открили части от камиона на сметище в Стаунтън, Масачузетс, който е бил подпален и нарязан на парчета.

Това откритие насочило разследващите към двама от грабителите, които живеели в района на Стаунтън. Първо, следователите идентифицирали Антъни Пино, имигрант, който е известен сред престъпниците като надежден "човек за случая", както и Джоузеф Макгинис, местен собственик на магазин за алкохол, с когото Пино е бил в нощта на обира.

Чрез тях разследващите стигат до Джоузеф Джеймс О'Кийф и Стенли Албърт Гусиора, за които се твърди, че са “мускулите” зад заговора.

Двамата с Гусиора са арестувани за две кражби с взлом в Пенсилвания, което кара О'Кийф да започне да моли бившите си съратници в района на Бостън да му помогнат да осигури гаранция, за да бъде освободен. Според ФБР тези, които той помолил за помощ - включително Пино и Макгинис - участвали в голям обир заедно с него.

Агентите непрекъснато посещават О'Кийф в затвора "с надеждата, че между двамата престъпници, които се намират в затвора в Пенсилвания, и членовете на бандата, които се радват на лукса на свободния живот в Масачузетс, може да се появи широка пропаст", се казва в отчет на ФБР за разследването. Първоначално О'Кийф твърди, че е не само невинен, но и не знае нищо за престъплението.

О'Кийф излежава присъдата си и е освободен в началото на 1954 г., като се впуска в "упорита" мисия да отдаде "уважение" на останалите участници в обира на "Бринкс", които не са направили почти нищо, за да му помогнат, според ФБР.

След като посещава няколко бивши сътрудници, на 5 юни 1954 г. до автомобила на О'Кийф спира кола и открива огън. Оуфий се свива на предната седалка, избягва куршумите и оцелява след покушението. По-малко от две седмици по-късно по него отново се стреля - този път получава куршуми в гърдите и китката. Изчезва от района на Бостън на 16 юни 1954 г., за да се появи отново през август, когато е арестуван на час извън града за притежание на оръжие.

"През 1955 г. О'Кийф внимателно обмисля позицията си" - казва ФБР. "Струваше му се, че ще прекара оставащите му дни в затвора, докато съучастниците му ще имат много години да се радват на живота."

След още почти половин година в затвора, О'Кийф най-накрая се съгласява да признае престъплението и през януари 1956 г. разказва на агентите на ФБР всичко, което трябва да знаят за съучастниците му.

О'Кийф споделя, че всъщност в операцията са участвали 11 души, като двама от тях са били навън по време на обира - единият е помагал при бягството, а другият е подавал сигнал на групата за обир от близкия покрив, когато е бил отварян трезорът на втория етаж.

Повече от шест години след грабежа осем от 11-те мъже, включително Пино, О'Кийф и Макгинис, са осъдени на затвор за участие в престъплението, а Гусиора умира, преди да бъде изправен пред съда. И въпреки че всички 11 мъже, участвали в заговора, са идентифицирани, властите успяват да възстановят само малка част от откраднатите пари и чекове.