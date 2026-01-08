Свят

Какво каза Тръмп в двучасово интервю, прекъснато от обаждане на президента на Колумбия

Президентът говори за американския контрол над Венецуела, петролните резерви на страната и успеха на операцията за залавянето на Николас Мадуро

8 януари 2026, 13:40
„Само времето ще покаже“, колко дълго Съединените щати възнамеряват да контролират Венецуела.

Това заяви в обширно двучасово интервю с „Ню Йорк Таймс“ в сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп.

(Във видеото: Тръмп: Венецуела ще предаде до 50 млн. барела петрол на САЩ)

Президентът каза, че очаква САЩ да управляват Венецуела и да извличат петрол от огромните й резерви в продължение на години и настоя, че временното правителство на страната — съставено изцяло от бивши лоялисти на вече затворения Николас Мадуро — „ни дава всичко, което смятаме за необходимо“.

„Само времето ще покаже“, каза той, когато бе попитан колко дълго администрацията ще изисква пряк контрол върху южноамериканската държава, с постоянно надвиснала заплаха от американска военна намеса с флота край бреговете.

„Ще я възстановим по много печеливш начин“, добави Тръмп по време на почти двучасовото интервю.

„Ще използваме петрол, ще го вземаме. Вкарваме цените на петрола надолу и ще даваме пари на Венецуела, от които те отчаяно имат нужда“, добави той.

Бележките на Тръмп бяха направени часове след като служители на администрацията заявиха, че САЩ планират ефективно да поемат контрола върху продажбата на венецуелския петрол за неопределено време, като част от трифазов план, който държавният секретар Марко Рубио очерта пред Конгреса. Докато републиканските законодатели до голяма степен подкрепят действията на администрацията, демократите повториха предупрежденията си, че САЩ се насочват към продължителна международна намеса без ясна законова легитимност.

По време на интервюто Тръмп не посочи точен срок за това колко дълго САЩ ще останат политически надзорник на Венецуела.

„Би ли било три месеца? Шест месеца? Една година? По-дълго?"

"Бих казал много по-дълго“, отговоря Тръмп.

По време на разговора Тръмп засегна и други теми, включително фаталната стрелба от ICE в Минeаполис, имиграцията, войната Русия-Украйна, Гренландия и НАТО, собственото си здраве и плановете си за допълнителни ремонти в Белия дом.

Той не отговори защо е признал вицепрезидента на Мадуро Делси Родригес за нов лидер на Венецуела вместо да подкрепи Мария Корина Мачадо, лидер на опозицията, чиято партия спечели изборите през 2024 г. и наскоро получи Нобелова награда за мир. Тръмп отказа коментар и дали е разговарял с Родригес. „Но Марко говори с нея постоянно“, каза Тръмп за държавния секретар, добавяйки: „Ще кажа, че сме в постоянна комуникация с нея и администрацията“.

Тръмп не пое ангажимент кога ще се проведат избори във Венецуела, която има дълга демократична традиция от края на 50-те години на XX век до идването на Хуго Чавес през 1999 г.

След като интервюто започна, президентът спря разговора, за да вземе обаждане от президента на Колумбия Густаво Петро, дни след като Тръмп заплаши страната заради ролята й като хъб за кокаин. Той покани репортерите да останат в Овалния кабинет, за да чуят разговора, при условие че съдържанието остане извън запис. В стаята бяха и вицепрезидентът JD Vance и държавният секретар Рубио, които напуснаха след края на разговора.

След разговора с Петро, Тръмп диктува на помощник съобщение за социалните мрежи, посочвайки, че колумбийският президент се е обадил „да обясни ситуацията с наркотиците“ и че е поканил Петро във Вашингтон. Разговорът, продължил около час, изглежда намали непосредствената заплаха от американска военна намеса.

Президентът заяви, че е наблюдавал тренировката на силите за операцията, включително създаването на пълномащабен макет на комплекса в Каракас в военна база в Кентъки. Той призна, че се е притеснявал операцията да не се превърне в „катастрофа като тази на Джими Картър“ от 1980 г., но подчерта успеха на акцията, довела до залавянето на Мадуро и съпругата му.

Тръмп заяви, че вече е започнал да генерира приходи за САЩ чрез извличане на санкциониран венецуелски петрол. Той отбеляза, че процесът ще отнеме години, за да се възстанови занемареният нефтен сектор на страната: „Петролът ще отнеме време“.

Президентът изглеждаше по-фокусиран върху спасителната операция, отколкото върху детайлите за бъдещето на Венецуела, и отказа да коментира потенциално изпращане на американски войски, ако достъпът до петролните находища бъде блокиран или ако Русия и Китай не бъдат изгонени.

Той повтори, че съюзниците на Мадуро сътрудничат с САЩ, въпреки публичните си враждебни изявления: „Те ни дават всичко, което смятаме за необходимо. Не забравяйте, че те взеха петрола от нас преди години“.

Тръмп също заяви, че би искал да пътува до Венецуела в бъдеще, като посочи: „Мисля, че в някакъв момент ще е безопасно“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе ексклузивно и обширно интервю с репортери на „Ню Йорк Таймс“ в Овалния кабинет в сряда вечерта.

По време на почти двучасов разговор с журналистите Золан Канo-Янгс, Тайлър Пейджър, Кейти Роджърс и Дейвид Е. Санджър, Тръмп обсъди редица теми, включително фаталната стрелба от служител на имиграционните власти (ICE) в Минeаполис, въпросите около имиграцията, стратегията на САЩ спрямо Венецуела, войната между Русия и Украйна, Гренландия и НАТО, собственото си здраве, както и плановете си за допълнителни ремонти в Белия дом. 

В един момент от интервюто той взе продължителен телефонен разговор от Густаво Петро, президента на Колумбия, чието съдържание беше извън запис (off the record). В края на разговора Тръмп показа на репортерите резиденцията на Белия дом. 
 

