Тръмп иска 1,5 трилиона долара за военна отбрана през 2027 г.

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предложи военните разходи на страната за 2027 г. да бъдат в размер на 1,5 трилиона долара, като се аргументира със „смутните и опасни времена“, предаде Асошиейтед Прес.

Тръмп призова за това огромно увеличение на разходите дни след като нареди американска военна операция за залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро и тайното му извеждане от страната, за да му бъдат предявени обвинения за трафик на наркотици в Съединените щати. Американските сили продължават да се струпват в Карибско море.

Бюджетът за отбрана за 2026 г. е в размер на 901 милиарда долара.

През последните дни Тръмп призова и за поемане на контрол над датската територия Гренландия от съображения за националната сигурност и даде да се разбере, че е отворен към провеждането на военни операции в Колумбия. Държавният секретар Марко Рубио пък предупреди, че дългогодишният противник Куба „е в беда“.

„Това ще ни позволи да изградим „Армията Мечта“, на която отдавна имаме право, която ще ни държи в БЕЗОПАСНОСТ и СИГУРНОСТ, независимо от противника“, написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“, с която обяви предложението си.

Тръмп се закани да наложи ограничение на компаниите от военно-промишления комплекс да изплащат дивиденти или да изкупуват обратно акции, докато не ускорят производството на оръжия, предаде Ройтерс.

Това е рядко срещан удар от страна на президента срещу нормите на Уолстрийт, който понижи акциите на компании от сектора, отбеляза агенцията.

Тръмп и Пентагонът критикуват отбранителната индустрия високите според тях разходи и бавното производство и обещават драстични промени, за да стане производството на военно оборудване по-гъвкаво.

„Отбранителните компании не произвеждат достатъчно бързо нашето велико военно оборудване, а след като бъде произведено, не го поддържат правилно или достатъчно бързо“, написа Тръмп в „Трут Соушъл“.

Тръмп не каза как би наложил ограниченията върху дивидентите и обратните изкупувания. Акциите на отбранителни компании поевтиняха след коментарите му, заличавайки част от неотдавнашния си ръст след отразеното напоително в медиите използване на американска бойна техника за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му.

Акциите на гиганта „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) поевтиняха с 4,8%, „Нортроп Груман“ (Northrop Grumman) падна с 5,5%, а „Дженерал Дайнамикс“ (General Dynamics) – с 3,6% по време на следобедната търговия в Ню Йорк.

Във втори, отделен пост в „Трут Соушъл“ Тръмп написа: „Бях информиран от Министерството на войната, че отбранителният изпълнител „Рейтиън“ (Raytheon) е бил най-малко отзивчив към нуждите на Министерството на войната.“ „Рейтиън“ (Raytheon) е подразделение на Aр Ти Екс (RTX).

„Рейтиън“ произвежда системата за противовъздушна и противоракетна отбрана „Пейтриът“, която е широко използвана в Украйна, както и крилати ракети „Томахоук“ за въоръжените сили на редица страни по света.

Тръмп нарече възнагражденията на висшите ръководители в отбранителната индустрия „прекомерни и неоправдани“ и заяви, че те трябва да бъдат ограничени до 5 милиона долара – значително под това, което мнозина получават.

Главните изпълнителни директори на водещите отбранителни компании обикновено получават над 20 милиона долара годишно чрез комбинация от парични плащания и акции. Тръмп не уточни как точно ще бъдат ограничени отделните компоненти.

„От този момент нататък тези ръководители трябва да строят НОВИ и МОДЕРНИ производствени заводи – както за доставката и поддръжката на това важно оборудване, така и за изграждането на най-новите модели бъдещо военно оборудване“, написа той, без да назовава конкретни компании или ръководители.

Обратните изкупувания на акции са често срещани сред отбранителните фирми, а няколко изплащат и дивидент. „Локхийд Мартин“ например през октомври повиши дивидента си за 23-та поредна година до 3,45 долара на акция. По същото време компанията одобри изкупуване на свои акции за до 2 милиарда долара, като увеличи общия обем на обявените обратно изкупувания до 9,1 милиарда долара.

Изтребителят F-35 на „Локхийд Мартин“, една от най-скъпите американски отбранителни програми, е съпътстван от нарастващи разходи и забавяния. Много големи отбранителни програми отнемат значително повече време за доставка от първоначално обещаното и при много по-висока цена.

Програмата „Сентинел“ за междуконтинентална балистична ракета на стойност 140 милиарда долара, която ще замени остаряващите ракети „Минитмен III“ и която е проектирана и управлявана от „Нортроп Груман“, ще изостане с години от графика и ще надхвърли бюджета с 81%, съобщи миналата година американската армия.