Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп

П резидентът Доналд Тръмп иска да ограничи публичните дебати за здравето си, пише CNN.

Най-възрастният президент, встъпил в длъжност, е преследван от въпроси относно скорошни посещения при лекари, синини по ръцете и дали е заспал по време на публични събития.

Тръмп отхвърли тези опасения в очевидно импровизирано интервю за Wall Street Journal тази седмица, в което обвини видимите синини във висока дневна доза аспирин - повече от препоръчителните от лекарите му - и каза, че има много енергия.

Президентът, който години наред критикуваше възрастта и когнитивното здраве на бившия президент Джо Байдън, публикува в петък публикация в Truth Social, в която се казва, че е издържал отлично „третия пореден“ когнитивен тест.

Но разкритията не са допринесли много за потушаване на отново засилващия се контрол върху здравето му.

Всъщност, ето пет въпроса, които повдигнаха последните му здравни разкрития.

Първо, кой е лекарят на Тръмп, Шон Барбабела?

Лекарят, който наблюдава грижите за Тръмп и неотдавнашното обявяване на изключително здравословно състояние, е д-р Шон Барбабела, капитан от ВМС, който беше назначен на поста през март. Барбабела се е специализирал в бойни травми и спешна помощ, докато е бил в армията. Той защити неотдавнашните напреднали медицински изследвания на Тръмп и полугодишния му медицински преглед тази година като рутинен скрининг и грижи.

Той е последният от редица лични лекари, които са похвалили физическото здраве и когнитивните функции на Тръмп.

Когато Тръмп встъпи в първия си мандат, той запази д-р Рони Джаксън, който беше личен лекар на президента Барак Обама и стана един от близките лични съветници на Тръмп след възторжена пресконференция за „невероятните гени“ на тогавашния 45-ти президент.

Aspirin, CT scans and sleep: Five questions raised by Trump's new disclosures on his health

Джаксън се оттегли от поста си в Белия дом през март 2018 г., когато Тръмп го номинира за ръководител на Министерството по въпросите на ветераните. Но той оттегли номинацията си месец по-късно заради обвинения в професионалното му поведение, докато беше в Белия дом. Сега той служи в Камарата на представителите като републиканец от Тексас.

Джаксън беше последван от д-р Шон Конли, лекар от спешното отделение на ВМС, който през 2019 г. заяви, че Тръмп е „в много добро здраве“ и че очаква президентът „да остане такъв през целия си президентски мандат и след това“.

По време на пандемията от Covid-19, Конли предписа хидроксихлорохин, антималарийно лекарство, което придоби популярност сред консерваторите като алтернативна - макар и недоказана - терапия за подпомагане на инфекцията от вируса, като превантивна мярка за Тръмп. През октомври 2020 г., когато Тръмп се зарази с Covid-19, Конли ръководеше лечението му.

Лекарите от Белия дом бяха предшествани от д-р Харолд Борнщайн, дългогодишният личен лекар на Тръмп в Ню Йорк. По време на първата си президентска кампания Борнщайн заяви в ентусиазирано писмо, че Тръмп „ще бъде най-здравият човек, избиран някога“ за президент.

По-късно Борнщайн твърди, че Тръмп му е продиктувал това писмо по телефона. След изборите той каза, че служители на Тръмп са нахлули в офиса му, за да вземат личните медицински досиета на президента, версия, оспорена от служители на администрацията, които заявиха, че това е било рутинно предаване на личните му досиета.

По това време Борнщайн каза пред „Ню Йорк Таймс“, че срещата се е състояла два дни след интервю от февруари 2017 г., в което той каза пред NBC News, че президентът приема Пропеция, лекарство за простатата, често предписвано за косопад.

Какви са рисковете от приема на високи дози аспирин ежедневно?

Президентът каза, че приема по-висока доза аспирин от препоръчаната от лекарите му, защото „искам хубава, рядка кръв да тече през сърцето ми“. Той обвини тази висока доза за видимите синини по ръцете си през последните месеци.

Аспиринът преди се предписваше широко като превантивно средство за сърдечно-съдови заболявания, но това се промени. През 2019 г. медицински експерти съветваха да не се използва рутинно аспирин, освен ако човек няма сърдечно заболяване или други здравословни рискове, позовавайки се на повишения риск от вътрешно кървене.

NEW: President Trump and his physician are clarifying questions about his health, prompted by a @wsj interview/investigation.



Trump now says he agreed to a CT Scan, not MRI, in October. He tells WSJ he takes higher dose of aspirin than recommended. Insists he doesn't fall… pic.twitter.com/VEC4U6XpIZ — Ed O'Keefe (@edokeefe) January 1, 2026

Когато препоръчват превантивен аспирин, лекарите обикновено съветват доза от 81 милиграма, каза д-р Андрю Фрийман, директор по сърдечно-съдова превенция и уелнес в National Jewish Health в Денвър. Тръмп каза пред Journal, че приема 325 милиграма дневно – около четири пъти повече – а Барбабела каза, че го използва за сърдечна профилактика.

„Ниската доза аспирин е 81 милиграма веднъж дневно, а пълната доза е 325 милиграма веднъж дневно“, каза д-р Фахми Фарах, инвазивен кардиолог и медицински директор и главен изпълнителен директор на Bentley Heart във Форт Уърт, Тексас.

„Обикновено не препоръчваме пълната доза аспирин. Пълната доза аспирин е свързана с много повече рискови фактори и в по-голямата си част това са рискови фактори от стомашно-чревния тракт. Хората, които приемат пълна доза аспирин, са по-склонни към стомашно-чревно кървене, особено ако имат язви и подобни неща“, каза Фарах. „Хората, за които обикновено запазваме пълната доза аспирин, са тези, които имат сериозни заболявания, като например сърдечно заболяване или са диагностицирани с предсърдно мъждене, и не могат да приемат по-силен разредител за кръвта.“

Белият дом заяви, че президентът има хронична венозна недостатъчност, състояние, което може да доведе до задържане на кръв във вените, причинявайки подуване и болки в долната част на краката. Това е често срещано състояние, особено с напредване на възрастта, и може да се влоши от липсата на физическа активност. В някои случаи аспиринът може да се използва и за лечение на състоянието.

Фрийман и другите лекари, които са говорили пред CNN, не са лекували президента и нямат пряка информация за неговото здравословно състояние.

Но „много кардиолози биха поставили под въпрос“ дългосрочния режим на лечение с високи дози, „предвид повишения риск от кървене“, каза д-р Вивек Чериан, лекар по вътрешни болести, базиран в Чикаго.

В изявление пред CNN Барбабела твърди, че „медицинските прегледи и лабораторните резултати на президента Тръмп продължават да показват отлично метаболитно здраве и разкриват, че сърдечно-съдовото му здраве го поставя с 14 години под възрастта му“.

„Като цяло, президентът остава в изключително добро здраве и е напълно годен да изпълнява задълженията си на главнокомандващ“, каза той.

Какво представляват „усъвършенстваните изображения“, които Тръмп е получил, и разкриха ли те нещо ново?

Интервюто на Тръмп с „Джърнъл“ хвърли повече светлина върху това, което Белият дом нарече „разширено образно изследване“, на което той се е подложил през октомври. Президентът беше казал на репортерите, че това е ЯМР – по-продължително и по-интензивно сканиране, фокусирано върху меките тъкани – и е част от рутинния му преглед. Тръмп обаче каза пред „Джърнъл“, че е претърпял компютърна томография.

Trump reportedly takes about four times the recommended daily dose of aspirin, sleeps very little, still eats McDonald's regularly, has hearing issues, calls exercise "boring," and has visible bruising on his hands that doctors have linked to thinning, fragile skin, yet MAGA…

Барбабела каза пред CNN, че и двете опции, ЯМР и компютърна томография, са на масата, „за да се изключат окончателно всякакви сърдечно-съдови проблеми“. Направена е компютърна томография, каза той, и „е напълно нормална и не е разкрила абсолютно никакви аномалии“.

Кардиоваскуларната компютърна томография (КТ) обикновено се използва за оценка на дългосрочния риск от инфаркт или за изключване на значителни блокажи, каза Чериан, лекарят по вътрешни болести, базиран в Чикаго.

„В крайна сметка, компютърната томография не „доказва“, че сърцето ви е в безопасност, но може да прецизира риска, да насочва превенцията, да успокои, когато е нормално, и да ескалира грижите, когато е отклонение от нормата“, каза Чериан пред CNN в имейл.

В новото интервю Тръмп изрази съжаление, че изобщо е разкрил сканирането. „Като се замисля, е жалко, че го направих, защото им даде малко „боеприпаси““, каза той пред Journal.

Тръмп каза, че е преминал успешно още един когнитивен тест. Какво е това и защо има значение?

Тръмп от години настоява, че кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да преминат през „когнитивни оценки“. Президентът поднови този призив в петък в публикация в Truth Social, заявявайки, че е постигнал „100%“ резултат на третия си когнитивен тест.

„Твърдо вярвам, че всеки, който се кандидатира за президент или вицепрезидент, трябва да бъде задължително принуден да се яви на силен, смислен и доказан когнитивен изпит“, написа той.

Не е ясно за какъв тест е имал предвид в публикацията си, а Белият дом не е отговорил веднага на искането за коментар. Но през 2018 г. Тръмп се е явил на Монреалския когнитивен тест, 10-минутен скринингов тест, използван за откриване на леки когнитивни нарушения и ранна деменция.

Той се яви отново на теста през април 2025 г., като според съобщенията е получил 30 от 30 точки.

Според Чериан, „нормален или висок резултат означава, че не е открито очевидно когнитивно увреждане“, каза той. „Важно е да се отбележи, че MoCA не е тест за интелигентност и не измерва интелигентност, преценка, вземане на решения или цялостна когнитивна годност.“

Фактът, че Тръмп използва социалните медии дори след разговор с Journal, отразява дългогодишната му отбранителна позиция относно когнитивното си здраве – въпрос, по който той често атакуваше предшественика си по време на кампанията през 2024 г.

„Тръмп няма какво да крие, за разлика от своя предшественик Джо Байдън, който се криеше от пресата и лъжеше за очевидния си физически и психически упадък“, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Ливит в изявление.

Ами моделите на сън и диетата на Тръмп?

Президентът също така каза пред Journal, че спи малко, намира повечето упражнения за скучни и не е направил промени в диетата си, която е предпочитала бърза храна като бургери на McDonald's и Filet-O-Fish.

Фарах, инвазивният кардиолог във Форт Уърт, намери подробностите за съня за „тревожни“.

„Може да е нещо толкова просто като лишаване от сън, но може да е и нещо по-сериозно“, каза тя. „Това може да има много други ефекти върху цялостното ви здраве, особено върху сърдечно-съдовото ви здраве. Може да увеличи риска от инфаркт, аритмия, инсулт и всички тези неща.“

Тръмп отдава здравето си на „много добра генетика“. Но експертите казват, че това е само едно парче от пъзела, особено с напредване на възрастта на хората.

„Вашите гени са част от уравнението, разбира се, но е важна и средата, в която ги поставяте“, включително диетата и упражненията, каза Фрийман. „Ако бяхме честни и открити за това по по-ясен начин, може би всъщност ще успеем да решим проблема с американската здравна криза.“

Това послание е в основата на програмата „Да направим Америка отново здрава“, ръководена от министъра на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши, посочи Фрийман.

Кенеди „се опитва с всички сили да промени нещата по отношение на храненето, но изглежда, че президентът не е съгласен с нито едно от тези неща“, каза Фрийман. „Това е много интересно време, в което политиката и здравеопазването се пресичат по начини, които никога не бихте очаквали.“