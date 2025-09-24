"Прекратих седем войни": Ключови моменти от речта на Тръмп пред ООН

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

М оже би беше зловещ знак, че първото нещо, което президентът Доналд Тръмп каза в речта си пред Общото събрание на ООН във вторник, бе, че телесуфлерът (екран с текст за четене, който помага на политици, водещи и актьори да говорят свободно, без да наизустяват целия текст) му е повреден, пише CNN.

„Въпреки това се чувствам много щастлив да съм тук горе с вас“, каза той, без да звучи особено щастлив. „По този начин говориш по-от сърце.“

Това, което можеше да остане като дребна техническа неизправност – служител на ООН заяви, че Белият дом отговаря за управлението на суфлъра, докато представител на Белия дом обвини апаратурата на ООН – се превърна във въведение към реч, която рязко се отклони от предварителния сценарий и постави под въпрос способността на организацията да решава далеч по-сериозни проблеми от дефектното аудио-визуално оборудване.

This speech was next level. You have to watch this. Trump absolutely sh1t all over The UN/Globalist agenda. Calling out the weaponized mass migration, and the Climate scam. pic.twitter.com/wa7uhogVLR — John-Paul Berg (@SemperVeritasX) September 23, 2025

Тръмп използва годишното си обръщение по външната политика, за да атакува чуждестранните си съюзници – обвинявайки ги, че съсипват страните си чрез неконтролирана миграция, подхранват конфликти чрез покупки на руска енергия и пренебрегват собствени миротворчески усилия.

Той само мимоходом спомена войните в Украйна и Газа, като вместо това посвети по-голямата част от речта на критики срещу инициативите за борба с климатичните промени, на изтъкване на собствените си решения за глобалните проблеми и на атаки срещу предшественика си – споменавайки името на бившия президент Джо Байдън цели шест пъти.

„Наистина съм добър в тези неща. Вашите страни отиват по дяволите“, каза той в един момент по повод миграцията – фраза, която добре обобщаваше тона на цялото му изказване.

Символично за това колко се е променил светът от първия му мандат, когато делегатите му се присмиваха от същата трибуна, този път публиката запази почти пълно мълчание.

POLITICS: Trump's UN speech pulled no punches – and put the world on notice https://t.co/CXtc58wEyq pic.twitter.com/CsJzvkkvXe — U-S-NEWS.COM (@us_news_com) September 24, 2025

Ето петте основни извода от речта на Доналд Тръмп пред ООН:

1. Лекция за миграцията

Тръмп отдели значителна част от речта си, за да критикува имиграционната политика на други държави. Той обвини ООН, че „финансира атака срещу западните страни“ заради липсата на контрол върху миграцията и предупреди, че самата тъкан на Запада се разрушава.

„Ако не спрете хора, които никога преди не сте виждали и с които нямате нищо общо, страната ви ще се провали“, каза той.

Съобщението му бе насочено главно към Европа, която през последните години приема вълни мигранти от Африка и Близкия изток. Тръмп настоя, че неговият подход – масови задържания, депортации и драстично ограничаване на влизането в САЩ – е единственият начин да се запази националното наследство.

„След като започнахме да задържаме и депортираме всички, които преминаваха границата – и да извеждаме нелегални имигранти от Съединените щати – те просто спряха да идват“, заяви той.

Според него други лидери, особено в Европа, би трябвало да следват примера му. „Правиш го, защото искаш да бъдеш мил. Искаш да бъдеш политически коректен, а унищожаваш наследството си“, предупреди Тръмп.

Източник: БТА/АР

2. Климатичните промени са „най-голямата измама“

Бившият президент осмя прогнозите за глобална катастрофа, свързана с изменението на климата, и призова държавите да се откажат от зелената енергия и политиките за ограничаване на въглеродните емисии.

Той нарече климатичните промени „най-голямата измама, извършвана някога по света“.

Научният консенсус обаче е категоричен: изменението на климата е факт, причинено е основно от изкопаемите горива и вече има видими последици – по-чести и смъртоносни наводнения, по-тежки суши и опасни горещи вълни.

Тръмп отхвърли всички тези доказателства.

„Всички тези прогнози, направени от Организацията на обединените нации и много други, често по лоши причини, бяха погрешни“, твърдеше той. „Те бяха направени от глупави хора.“

Той заяви още, че зелените политики дават икономическо предимство на развиващите се държави без ограничения, докато развитите страни търпят загуби.

„Основният ефект от тези брутални политики за зелена енергия не е да се помогне на околната среда, а да се прехвърли производството и индустрията от развитите страни, които следват безумните правила, към замърсяващите държави, които нарушават правилата и печелят богатство“, каза Тръмп.

Източник: БТА/АР

3. Украйна и Газа – малко ново, но с промяна след речта

В официалното си изказване Тръмп предложи оскъдна нова информация за войните в Украйна и Газа. Той определи нарастващата подкрепа за решение с две държави като „награда“ за Хамас и изрази разочарование, че прекратяването на войната в Украйна се оказало по-трудно от очакваното, въпреки добрите му отношения с Путин.

Но вместо да обвинява Москва, той насочи критики към Европа за продължаващите покупки на руски енергийни продукти.

След речта си обаче Тръмп промени тона – първо заяви пред Зеленски, че НАТО трябва да сваля руски самолети при нарушение на въздушното си пространство, а след това написа в социалната си мрежа „Truth“, че Украйна може да си върне „цялата територия в първоначалния ѝ вид“.

Това бе първият път, откакто е президент, когато той публично подкрепи връщането на всички територии, завзети от Русия след 2014 г.

4. Счупено оборудване – и счупена институция

Тръмп използва спрелия ескалатор и дефектния телесуфлер като символ на по-дълбоките си оплаквания срещу ООН.

„Това са двете неща, които получих от Организацията на обединените нации: лош ескалатор и лош телесуфлер“, каза той.

Той постави под съмнение самото съществуване на организацията: „Каква е целта на Организацията на обединените нации? ... Всичко, което правят, е да напишат силно формулирано писмо и след това никога да не предприемат действия.“

Тръмп отдавна е критикувал ефикасността на ООН, като намали американското финансиране и изтегли САЩ от редица агенции. Този път обаче подчерта личното си разочарование: „Прекратих седем войни, разговарях с лидерите на всяка една от тези страни и дори не получих телефонно обаждане от ООН.“

Източник: БТА/АР

5. Поредни отклонения от сценария

Речта започна без телесуфлер, но изглежда Тръмп нямаше нужда от него – защото непрекъснато се отклоняваше.

Той говори за борбата с престъпността в САЩ, въглеродния отпечатък на Обама, неуспешния опит за обновяване на централата на ООН и дори за „убиването на крави“.

„Вече не искаме крави. Предполагам, че искат да убият всички крави“, каза той без контекст.

Най-често обаче връзката между темите бе една – критика към това как светът и ООН се справят с проблемите и уверения, че неговият подход е по-добър.

Въпреки че надхвърли значително 15-минутния лимит, делегатите реагираха сдържано, а залата остана почти безмълвна.