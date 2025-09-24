Свят

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

"Не мога да повярвам, че ABC Fake News го върнаха на работа", заяви президентът на САЩ

24 септември 2025, 08:47
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува завръщането на късното токшоу на Джими Кимъл, след като телевизионните оператори, под натиск от американските регулатори, внезапно го свалиха от ефир миналата седмица.

Джими Кимъл се връща в ефир

В публикация в Truth Social Тръмп обиди Кимъл и обвини телевизия ABC, че излъчва „99% позитивни демократични БОКЛУЦИ“, като нарече 57-годишния водещ „поредното оръжие на Националния комитет на Демократическата партия“ (DNC).

„Не мога да повярвам, че ABC Fake News върнаха на работа Джими Кимъл. Белият дом беше уведомен от ABC, че шоуто му е отменено! Нещо се е случило между тогава и сега, защото публиката му Я НЯМА, а „талантът“ му никога не е бил там. Защо биха искали обратно някой, който се справя толкова зле, който не е забавен и който излага телевизионната мрежа на опасност, като се прави на 99% позитивен демократически БОКЛУК. Той е поредното крило на DNC и доколкото ми е известно, това би било голямо незаконно дарение за кампанията. Мисля, че ще тестваме ABC по този въпрос. Да видим как ще се справим. Последния път, когато се опитах да ги преследвам, ми дадоха 16 милиона долара. Това звучи още по-доходоносно. Истинска група загубеняци! Нека Джими Кимъл гние в лошите си рейтинги“, написа Тръмп.

Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог

На 18 септември американската телевизионна мрежа ABC обяви, че шоуто Jimmy Kimmel Live е свалено от ефир „за неопределено време“ след като водещият Джими Кимъл беше подложен на остри критики заради свои коментари относно мотивите зад убийството на Чарли Кърк. На 23 септември емблематичният водещ бе върнат в ефир.

Източник: БГНЕС    
джими кимъл тръмп
<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
