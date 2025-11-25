Д осега не е имало реакция от Кремъл относно съгласието на Украйна с мирното предложение на САЩ.

Пише кореспондентът от Москва на Sky Nеws Айвър Бенет.

„Но не съм сигурен, че това всъщност се променя чак толкова много, защото снощи чухме, че Украйна и Америка – или американската делегация – са постигнали някаква обща позиция по нов план – това е съобщеният 19-точков план от тези разговори в Женева“, казва той.

CNN: Украйна приема мирния план с Русия

„След това чухме, че американците ще представят този план на руснаците днес в Абу Даби.“

„Какво казаха руснаците по този въпрос? Абсолютно нищо.“

Това предполага нежеланието на Русия да се съгласи с каквото и да било, тъй като „собствените ѝ червени линии и ключовите ѝ искания не са се променили“, добавя Бенет.

По-рано Bloomberg съобщи, че представителите на Русия не харесали мирния план за Украйна, който беше променен след преговорите между Украйна и САЩ в Женева, Швейцария, позовавайки се на свои източници.

Първи коментар от Киев за мирното предложение

В публикацията на агенцията се появи в контекста на срещите в Абу Даби между американския секретар на сухопътните войски Дан Дрискол и руската делегация.

Медиите пишат, че Дрискол е трябвало да покаже на руснаците редактиран документ, основан на 28-точковия мирен план" на САЩ. След срещата в Женева той е бил съкратен до 19 точки, като са били премахнати редица спорни условия.

"Може да изглежда като спасение, но не е": Мрачни настроения сред жителите на Киев заради мирното предложение

При това, както отбелязва агенцията, руските официални лица са нарекли обновения план "безперспективен“.

Припомняме, САЩ и Украйна на преговорите в Женева разработиха ново мирно споразумение от 19 точки, но най-чувствителните от политическа гледна точка въпроси оставиха на преценката на президентите на двете страни.