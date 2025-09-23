Тръмп пред ООН: Европа пропада

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп произнесе остра и пропита със сарказъм реч пред Общото събрание на ООН, в която атакува европейските държави, миграционната им политика, покупките на руска енергия и самата организация.

Тръмп започна с хвалби за постиженията на администрацията си, определяйки САЩ като „най-процъфтяващата държава в света“ и говорейки за „златна ера на Америка“. Той дори заяви, че „всеки“ смята, че заслужава Нобеловата награда за мир, но настоя, че истинската награда са милионите спасени животи благодарение на прекратени от него войни.

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

После американският президент обвини ООН, че „финансира атака срещу Запада“ с помощта за мигрантите и че дори подпомага нелегалното влизане на хора в САЩ.

„Европа пропада заради миграцията“, обяви Тръмп.

Той отправи и директна критика към европейските държави заради продължаващите покупки на руски петрол и газ, въпреки войната в Украйна.

Тръмп каза, че тези сделки трябва да бъдат прекратени незабавно, иначе „всички губим времето си“.

Според него Китай и Индия са „основните спонсори“ на войната чрез енергийните си връзки с Москва, но и европейците също допринасят за конфликта. Той предупреди, че САЩ са готови да наложат „много силни нови мита“ на Русия, но само ако Европа се присъедини към мярката.

От трибуната на ООН Тръмп реагира и на решението на няколко европейски държави да признаят Палестина. По думите му, това е „награда за „Хамас“ въпреки зверствата и отказа за освобождаване на израелските заложници. Той призова за незабавно прекратяване на войната в Газа, започване на преговори и освобождаване на всички заложници.

Макрон се противопоставя на Тръмп

Речта му съдържаше и саркастични подигравки към ООН. Тръмп разказа как е попаднал на повреден ескалатор и неработещо аутокю в сградата на организацията, които използва като метафора за институция, която „има огромен потенциал, но дори не се доближава да го реализира“.

Според него, всичко, което ООН прави, е да пише „много строги писма“, без реални действия: „Празните думи не спират войни.“