Свят

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Тръмп се подигра с организацията

23 септември 2025, 18:14
Тръмп пред ООН: Европа пропада
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп произнесе остра и пропита със сарказъм реч пред Общото събрание на ООН, в която атакува европейските държави, миграционната им политика, покупките на руска енергия и самата организация.

Тръмп започна с хвалби за постиженията на администрацията си, определяйки САЩ като „най-процъфтяващата държава в света“ и говорейки за „златна ера на Америка“. Той дори заяви, че „всеки“ смята, че заслужава Нобеловата награда за мир, но настоя, че истинската награда са милионите спасени животи благодарение на прекратени от него войни.

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

После американският президент обвини ООН, че „финансира атака срещу Запада“ с помощта за мигрантите и че дори подпомага нелегалното влизане на хора в САЩ.

„Европа пропада заради миграцията“, обяви Тръмп.

Той отправи и директна критика към европейските държави заради продължаващите покупки на руски петрол и газ, въпреки войната в Украйна.

Тръмп каза, че тези сделки трябва да бъдат прекратени незабавно, иначе „всички губим времето си“.

Според него Китай и Индия са „основните спонсори“ на войната чрез енергийните си връзки с Москва, но и европейците също допринасят за конфликта. Той предупреди, че САЩ са готови да наложат „много силни нови мита“ на Русия, но само ако Европа се присъедини към мярката.

От трибуната на ООН Тръмп реагира и на решението на няколко европейски държави да признаят Палестина. По думите му, това е „награда за „Хамас“ въпреки зверствата и отказа за освобождаване на израелските заложници. Той призова за незабавно прекратяване на войната в Газа, започване на преговори и освобождаване на всички заложници.

Макрон се противопоставя на Тръмп

Речта му съдържаше и саркастични подигравки към ООН. Тръмп разказа как е попаднал на повреден ескалатор и неработещо аутокю в сградата на организацията, които използва като метафора за институция, която „има огромен потенциал, но дори не се доближава да го реализира“.

Според него, всичко, което ООН прави, е да пише „много строги писма“, без реални действия: „Празните думи не спират войни.“

Източник: БГНЕС    
Тръмп ООН
Последвайте ни
Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска

Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска

Кои са новите правила за таксите и данъци от януари

Кои са новите правила за таксите и данъци от януари

pariteni.bg
Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 11 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 10 часа
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 12 часа
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 12 часа

Виц на деня

- Биете ли се в детската градина? - Да! - И кой пoбeждaвa? - Винаги леля Пепа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Свят Преди 1 час

Държавата Палестина е призната за суверенна нация от 157 държави членки на ООН, което представлява 81% от членовете

Столичната община подписа с нова банка

Столичната община подписа с нова банка

България Преди 1 час

Това става, след като досегашният партньор взе решение да прекрати обслужването на сметките на Столична община

Рюте към Русия: НАТО е готов

Рюте към Русия: НАТО е готов

Свят Преди 2 часа

Алиансът се събра, след като три руски изтребителя нарушиха въздушното пространство на Естония в петък

КЗД с позиция за казуса с "Топлофикация София"

КЗД с позиция за казуса с "Топлофикация София"

България Преди 2 часа

Според закона "Топлофикация София" е задължена да осигурява непрекъснато и качествено снабдяване

Обявиха смъртта на изчезналия Янек Миланов

Обявиха смъртта на изчезналия Янек Миланов

България Преди 2 часа

Янек Миланов беше обявен и за общодържавно издирване, но без резултат

НАТО към Русия: Нашият ангажимент към член 5 е непоклатим

НАТО към Русия: Нашият ангажимент към член 5 е непоклатим

Свят Преди 2 часа

Съюзниците подчертаха, че няма да бъдат възпрени от подобни безотговорни действия и ще продължат трайната си подкрепа за Украйна

Любов, блясък и разбити сърца: Историята на Тони Къртис и Джанет Лий

Любов, блясък и разбити сърца: Историята на Тони Къртис и Джанет Лий

Любопитно Преди 2 часа

В продължение на десетилетие те бяха златната двойка на Холивуд

<p>Световният БВП нараства през първата половина на 2025 г., ето с колко</p>

Световният БВП нараства през първата половина на 2025 г.

Пари Преди 3 часа

На хоризонта се очертават редица предизвикателства, повишаващи се търговски бариери, несигурност в политиката и нарастваща инфлация

Борислав Гуцанов на Срещата на високо ниво на Общото събрание на ООН: Когато говорим за равенство, трябва да обсъждаме равния шанс на жените и мъжете

Борислав Гуцанов на Срещата на високо ниво на Общото събрание на ООН: Когато говорим за равенство, трябва да обсъждаме равния шанс на жените и мъжете

Свят Преди 3 часа

„Борбата с насилието и закрилата и подкрепата на жертвите също са изключително важен приоритет“, допълни министърът

В първите 15 вечери от старта на новия телевизионен сезон NOVA води убедително

В първите 15 вечери от старта на новия телевизионен сезон NOVA води убедително

Любопитно Преди 3 часа

„Игри на волята“ води с огромна преднина пред втората телевизия в класацията

Свалянето на руски МИГ в небето остава опция за НАТО

Свалянето на руски МИГ в небето остава опция за НАТО

Свят Преди 3 часа

Помните ли как през 2015 Турция свали руски бомбардировач? Оттогава Путин не докосва Турция

<p>Том Холанд пострада на снимките на &quot;Спайдърмен&quot;</p>

Том Холанд влезе в болница след инцидент на снимачната площадка на "Спайдърмен"

Свят Преди 4 часа

Холанд е бил хоспитализиран и лекуван за леко сътресение на мозъка, като никой друг на снимачната площадка не е пострадал

„Приятели“ празнува 31-ви рожден ден: Най-добрите диалози и мемета в интернет

„Приятели“ празнува 31-ви рожден ден: Най-добрите диалози и мемета в интернет

Любопитно Преди 4 часа

Феновете на сериала са се постарали да го поддържат жив чрез обмена на мемета и най-добрите диалози, с които да го запомнят

Кристин Лагард: Присъединяването на България към еврозоната е историческа стъпка за страната

Кристин Лагард: Присъединяването на България към еврозоната е историческа стъпка за страната

Пари Преди 4 часа

Това ще доведе до повече икономическа стабилност, по-гладко протичане на сделките и по-силна интеграция в цяла Европа, заяви председателят на ЕЦБ

Снимката е илюстративна

Непокорни и бунтарски: 4 зодии, които не можеш да контролираш

Любопитно Преди 4 часа

Астролозите разкриват кои са зодиите, неподатливи на авторитет и обратна психология, и как да се подходи към тях

Обиски и арести в България и още 4 държави: Разкриха криптоизмама за над 100 млн. евро

Обиски и арести в България и още 4 държави: Разкриха криптоизмама за над 100 млн. евро

Свят Преди 4 часа

Петима души, включително соченият за ръководител на схемата, са задържани

Всичко от днес

От мрежата

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Подпорни стени в Земен светнаха с изящни рисунки

sinoptik.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg

Десо и Габи от „Един за друг“ показаха близначките си Дея и Ния (СНИМКИ)

Edna.bg

Нова голяма раздяла в кралското семейство: Дни след смъртта на херцогинята на Кент

Edna.bg

Повериха Локо Пд - Левски на Волен Чинков, Красен Георгиев свири на Локо София и ЦСКА

Gong.bg

Ямал с мъдро послание след "Златната топка": Трябва да се катериш, за да стигнеш върха

Gong.bg

Българин с двойно гражданство е бил мобилизиран принудително в Одеса

Nova.bg

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Nova.bg