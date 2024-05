Байдън: Прекратяването на огъня в Газа е възможно още утре, но има условие

П резидентът на САЩ Джо Байдън изтъкна отговорността на палестинското ислямистко движение "Хамас" по отношение на преговорите във войната в Газа за прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците, предаде ДПА.

"Знаете ли, още утре би имало прекратяване на огъня, ако... "Хамас" освободи заложниците, жените, възрастните хора и ранените", заяви Байдън снощи на предизборно събитие в Медина в щата Вашингтон, съобщават от пътуващи с него журналисти.

САЩ: Груби нарушения на човешките права от страна на Израел още преди началото на войната в Газа

В петък директорът по комуникациите на Съвета за национална сигурност към Белия дом Джон Кърби посочи ясно, че преговорите са в задънена улица. Според него е много жалко, че последният кръг от преговорите в Кайро не е довел до нищо.

Тъй като Израел и "Хамас" не преговарят пряко помежду си, Египет, Катар и Съединените щати действат като посредници.

