Байдън: Редът трябва да възтържествува

"Ние сме гражданско общество и редът трябва да надделее". Това заяви президентът на САЩ Джо Байдън, като наруши виртуалното си мълчание по отношение на общонационалните протести в университетите за Газа.

В телевизионно обръщение от Белия дом Байдън добави, че "няма място" за антисемитизъм в университетските кампуси, които са разтърсени от пропалестински демонстрации на фона на войната на Израел срещу Хамас в Газа.

"Violent protest is not protected. Peaceful protest is," Pres. Biden says about protests at colleges across the country.



"Vandalism, trespassing, breaking windows, shutting down campuses, forcing the cancellation of classes and graduations — none of this is a peaceful protest." pic.twitter.com/41GRyQFPRX