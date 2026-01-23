Свят

Приключи първият ден от преговорите между САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ

Умеров: Срещата се фокусира върху параметрите за прекратяване на войната на Русия

23 януари 2026, 22:45
В Обединените арабски емирства приключи първият ден от преговорите между представители на Украйна, Русия и Съединените щати, съобщи в X главният преговарящ от украинска страна Рустем Умеров. 

Той коментира, че срещата е била "фокусирана върху параметрите за прекратяване на войната на Русия и по-нататъшната логика на преговорния процес, насочен към напредък към достоен и траен мир".

"В Абу Даби, заедно с Кирило Буданов, Давид Аракхамия и Сергий Кислица участвахме в тристранна среща с американската и руската страна. Оценяваме посредничеството на САЩ. От американска страна консултациите включваха специалния пратеник Стив Уиткоф, Джаред Къшнър, Джош Грюенбаум, генерал Даниел Дрискол и генерал Алексъс Гринкевич. Руската делегация включваше представители на военното разузнаване и въоръжените сили", поясни Умеров.

Песков: Украинската армия трябва да напусне Донбас

"Срещата се фокусира върху параметрите за прекратяване на войната на Русия и по-нататъшната логика на преговорния процес, насочен към постигане на достоен и траен мир. Допълнителни срещи са насрочени за утре. Утре към украинската делегация ще се присъединят началникът на Генералния щаб генерал Андрий Хнатов и заместник-началникът на военното разузнаване на Украйна генерал-лейтенант Вадим Скибицки. След всеки етап докладваме на президента на Украйна Володимир Зеленски. Украинският екип действа координирано в рамките на задачите, поставени от президента", подчерта Умеров.

"Готови сме да работим в различни формати в зависимост от хода на преговорите", допълни Умеров.

По-рано днес президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян прие ръководителите на трите делегации, съобщи Ал-Джазира.

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Страните на срещата за Украйна в Абу Даби ще докладват за междинните резултати от преговорите, който ще продължат утре, предаде ТАСС.

Руската делегация е водена от Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия.

Според ТАСС, част от темите, засегнати по време на преговорите в Абу Даби днес, са били "буферни зони и механизми за мониторинг".

Източник: ТАСС, Al Jazeera    
Преговори Украйна Русия САЩ Абу Даби
