Зеленски поиска от САЩ доставки на противовъздушна отбрана

Р уската атака през нощта срещу украински енергийни обекти показва, че договореностите за противовъздушна отбрана, постигнати с американския президент Доналд Тръмп в Давос тази седмица, трябва да бъдат изпълнени изцяло. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

Зеленски и Тръмп се срещнаха в четвъртък в рамките на Световния икономически форум, където обсъдиха подкрепата за украинската противовъздушна отбрана, като не уточниха какви конкретни договорки са били постигнати.

Междувременно вчера се състоя първият кръг от преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби.

Според украинския главен преговарящ Рустем Умеров, разговорите са били фокусирани "върху условията за край на войната, поставени от Русия, и върху логичните следващи стъпки в преговорния процес, насочени към достоен и траен мир".