Масирани руски въздушни удари срещу Киев и Харков, има жертва и ранени

Н ай-малко един човек е убит, а 15 ранени при масирани руски въздушни атаки срещу Харков и Киев тази нощ, съобщиха местните власти, цитирани от "Франс прес". (*Във видеото: Русия, Украйна и САЩ провеждат тристранна среща в Абу Даби)

На цялата територия на Украйна бе обявена въздушна тревога, а властите в столицата предупредиха за заплаха от дронове и балистични ракети.

В Киев са регистрирани щети в пет квартала, пламнали са пожари и са потрошени прозорците на частна клиника и жилищна сграда, съобщи кметът Виталий Кличко.

„Един човек е убит, а четирима са ранени. Трима от тях са приети в болница“, написа той в приложението Telegram и отбеляза, че има прекъсвания в топло и водоподаването в някои отдалечени квартали в момент, когато температурата в Киев е -10 градуса.

В Харков кметът Игор Терехов съобщи за атака с ирански дронове „Шахед“, които са нанесли щети на няколко жилищни сгради, както и на център за разселени хора, а също и на болница и родилно отделение в големия град, разположен близо до границата с Русия.

„Пострадали са 11 души“, съобщи той.

Атаките бяха извършени след първия кръг преговори вчера между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби, за да обсъдят условията за прекратяване на близо четиригодишната война.

Вчера Европейската комисия съобщи, че осигурява спешното изпращане на 447 генератора за ток в Украйна заради щетите, нанесени по украинската електропреносна система от руските въздушни удари. Над един милион украинци са без ток, вода и отопление при минусови температури след руски удари по енергийната инфраструктура, се посочва в съобщението на Комисията.

Предоставените генератори са от стратегическите запаси на ЕС и ще послужат за възстановяване на захранването в болници, приюти и за поддържането на основни обществени услуги. От началото на руското военно нахлуване в Украйна ЕС е изпратил близо 10 000 генератора, отбелязва ЕК.

"Комисията решително осъжда руските удари по украинската енергийна инфраструктура. ЕС ще продължи да помага на украинците да преживеят тази зима", пише още в съобщението.

От началото на войната ЕК отпусна над 1,2 милиарда евро за хуманитарна подкрепа и предостави над 160 000 тона помощи на Украйна. В навечерието на тази зима Комисията осигури 927 милиона евро за спешни покупки на газ в Украйна, а възможностите за износ на електроенергия от ЕС бяха чувствително повишени.