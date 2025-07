Преговорите между Иран и САЩ за ядрената програма са в задънена улица

И ран обяви, че няма конкретна дата за среща между външния министър Абас Арагчи и американския пратеник Стив Уиткоф по въпроса за ядрената програма на Техеран.

(Във видеото: Ударите на САЩ по ядрени обекти в Иран не са унищожили съоръженията за обогатяване на уран)

„Засега не е определена конкретна дата, час или място за тази среща“, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Бакаи, цитиран от АФП.

Иран водеше преговори със САЩ, преди Израел да започне удари по ядрените му съоръжения миналия месец, към които по-късно се присъедини и Вашингтон.

