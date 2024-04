Преговори за примирие в ивицата Газа започват в Кайро

Д елегация на палестинската ислямистка групировка "Хамас“ утре ще посети Кайро, за да участва в преговори за спиране на огъня в ивицата Газа, заяви неин представител пред Ройтерс.

Посредниците в преговорите полагат все по-големи усилия за сключването на споразумение преди Израел да започне нападението си срещу южния град Рафах, където е струпана повече от половината от 2,3-милионното население на анклава.

Блинкен ще участва в преговорите за прекратяване на огъня в Газа в Саудитска Арабия

Представителят на "Хамас", който пожела да остане анонимен, каза, че делегацията ще обсъди предложение за спиране на огъня, което групировката е предала на посредници от Египет и Катар, както и отговора на Израел. Източникът на Ройтерс не оповести подробности около последните предложения по преговорите.

Високопоставеният представител на "Хамас" Халил Ал Хайя в петък заяви, че групировката е получила отговора на Израел на предложението за прекратяване на огъня и го проучва, преди да предаде позицията си на египетските и катарските посредници.

Досега двете страни не успяха да преодолеят различията си. "Хамас" настоява за окончателно прекратяване на войната и изтегляне на силите на Израел от Газа. Израел от своя страна предлага само временно спиране на огъня срещу освобождаването на всички близо 130 заложници, които остават в плен на "Хамас", и увеличаване на доставките на хуманитарна помощ. Израел се зарече да не спира военните си операции, докато не унищожи напълно "Хамас".

