Блинкен ще участва в преговорите за прекратяване на огъня в Газа в Саудитска Арабия

Д ържавният секретар на САЩ Антъни Блинкен ще проведе разговори в Саудитска Арабия в понеделник и вторник относно усилията за постигане на прекратяване на огъня в Газа и предотвратяване на по-голям регионален конфликт, съобщи Държавният департамент на САЩ.

Блинкен, който ще отпътува на 28 април, ще се срещне с министри от блока на арабските държави от Персийския залив по време на първото си пътуване в региона, откакто дългогодишната война в сянка между регионалния им съперник Иран и съюзника на САЩ Израел прерасна в пряк конфликт.

Блинкен ще "обсъди продължаващите усилия за постигане на прекратяване на огъня в Газа, което да осигури освобождаването на заложниците, и как именно Хамас застава между палестинския народ и прекратяването на огъня", заяви говорителят на Държавния департамент Матю Милър.

Блинкен ще "подчертае важността на предотвратяването на разпространението на конфликта и ще обсъди продължаващите усилия за постигане на траен мир и сигурност в региона", каза той.

Преди "Хамас" да извърши най-смъртоносната атака срещу Израел на 7 октомври, Саудитска Арабия обсъждаше нормализиране на отношенията с Израел - знакова стъпка от страна на пазителя на двете най-свещени места в исляма.

Това ще бъде петото посещение на Блинкен в Саудитска Арабия от 7 октомври насам, тъй като Съединените щати се надяват да поставят на масата перспективата за нормализация, за да насърчат умереността на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, дългогодишен противник на създаването на палестинска държава.

