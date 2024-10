Израел: В Ливан са убити около 250 бойци на "Хизбула"

И зраел съобщи, че след сухопътната операция в Ливан са убити около 250 бойци на "Хизбула", съобщава "Фокус".

Израелските отбранителни сили съобщават, че са убили около 250 бойци на "Хизбула", откакто силите им навлязоха в Ливан по-рано тази седмица. Сред загиналите са и няколко командири на батальони и роти на "Хизбула".

The #Israeli military estimates it has killed 250 #Hezbollah fighters, including a number of battalion and company commanders, since starting its ground operation in #Lebanon https://t.co/ZDiGo9WPWW