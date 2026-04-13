Свят

Ожесточени боеве в южен ливански град, смятан за бастион на „Хизбула“

Ливанското шиитско движение заяви, че е обстрелвало израелски войници в района с ракети.

13 април 2026, 10:12
Източник: AP/БТА

О жесточени боеве се водят в южния ливански град Бинт Джбейл, бастион на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, предаде ДПА, като се позова на съобщения от израелска и ливанска страна.

Ливански източници от сферата на сигурността съобщиха, че израелските войски са навлезли още по-навътре в града, разположен само на няколко километра от израелската граница, където са блокирани десетки бойци на „Хизбула“ след боеве, продължаващи от дни.

Ливанското шиитско движение заяви, че е обстрелвало израелски войници в района с ракети. Телевизионната мрежа „Ал Манар“, която е свързана с групировката, съобщи, че израелските сили се опитват да обкръжат напълно Бинт Джбейл и да отрежат пътищата за отстъпление, докато бойците на „Хизбула“ отговарят с ракети, артилерия и дронове и са отблъснали опитите за „нахлуване по-дълбоко в града“.

Израелските военни съобщиха, че най-малко 20 бойци на „Хизбула“ са били ликвидирани през последните дни на територията на правителствена болница в Бинт Джбейл. Израелските сили обвиняват „Хизбула“, че съхранява оръжия в обекта и извършва атаки оттам – твърдения, които не могат да бъдат проверени чрез независим източник. Ливанското шиитско движение засега не е коментирало изнесените данни за загубите си.

Израелското издание „Йедиот Ахронот“ съобщи за масирани бомбардировки над града, докато ливанската информационна агенция ННА заяви, че израелски войници са разрушили „няколко жилищни сгради“.

Бинт Джбейл е арена на ожесточени боеве между израелските сухопътни сили и „Хизбула“ и по време на Втората ливанска война преди две десетилетия.

Източник: Виктор Турмаков, БТА    
Ливан Хизбула
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

