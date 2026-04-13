Ожесточени боеве в южен ливански град, смятан за бастион на „Хизбула“

О жесточени боеве се водят в южния ливански град Бинт Джбейл, бастион на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, предаде ДПА, като се позова на съобщения от израелска и ливанска страна.

Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и "Хизбула"

Ливански източници от сферата на сигурността съобщиха, че израелските войски са навлезли още по-навътре в града, разположен само на няколко километра от израелската граница, където са блокирани десетки бойци на „Хизбула“ след боеве, продължаващи от дни.

Сражения между "Хизбула" и Израел в Ливан

Ливанското шиитско движение заяви, че е обстрелвало израелски войници в района с ракети. Телевизионната мрежа „Ал Манар“, която е свързана с групировката, съобщи, че израелските сили се опитват да обкръжат напълно Бинт Джбейл и да отрежат пътищата за отстъпление, докато бойците на „Хизбула“ отговарят с ракети, артилерия и дронове и са отблъснали опитите за „нахлуване по-дълбоко в града“.

Израел: 15 бойци на "Хизбула" са убити при въздушен удар срещу Южен Ливан

Израелските военни съобщиха, че най-малко 20 бойци на „Хизбула“ са били ликвидирани през последните дни на територията на правителствена болница в Бинт Джбейл. Израелските сили обвиняват „Хизбула“, че съхранява оръжия в обекта и извършва атаки оттам – твърдения, които не могат да бъдат проверени чрез независим източник. Ливанското шиитско движение засега не е коментирало изнесените данни за загубите си.

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелското издание „Йедиот Ахронот“ съобщи за масирани бомбардировки над града, докато ливанската информационна агенция ННА заяви, че израелски войници са разрушили „няколко жилищни сгради“.

Бинт Джбейл е арена на ожесточени боеве между израелските сухопътни сили и „Хизбула“ и по време на Втората ливанска война преди две десетилетия.