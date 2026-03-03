България

Слави Трифонов: Никой не бива да забравя миналото

3 март 2026, 12:51
Слави Трифонов: Никой не бива да забравя миналото
Източник: БТА

П оклон и благодарност пред всички тези човешки същества, които са загинали за нашата свобода, заяви във Фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов по случай националния празник на България. Той припомня усилията за освобождението на Плевен в Руско-турската освободителна война и загиналите над 30 000 души.

„Сигурно звуча малко твърде патриотично, но в днешния ден дори думите, които използвам, са слаби. Така е - аз съм свободен човек, свободен гражданин на свободна държава, благодарение на саможертвата на тези хора“, пише още Трифонов.

Каквото и да се случва в настоящето, никой не бива да забравя миналото, защото иначе ще сме безродници и неблагодарници, смята лидерът на ИТН. Трябва да помним, призовава още Трифонов.

Източник: БТА/Борислава Бибиновска    
