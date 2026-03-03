Д нес отбелязваме най-значимия ден в българската история, написаха от партия „Величие“ в пост по случай националния празник на България.

Преди 148 години България се завърна на картата на Европа, посочиха още от партията. „Така, както връх Шипка се превърна в символ на вечно преклонение пред подвига на героите, така и тази светла дата ни напомня за несломимата сила на духа и порива за свобода на нашия народ“, заявиха от „Величие“.

„Поклон пред падналите за свободата на Отечеството“, се посочва още в публикацията.

Днес се отбелязват 148 години от Освобождението на България. Събития по случай националния празник ще има в цялата страна.