Пожарите в Австралия: Извънредно положение и оцветени ледници

Г убернаторът на австралийския щат Нов Южен Уелс обяви извънредно положение, което ще продължи една седмица, съобщава Би Би Си (BBC). Мярката се прилага в отговор на ескалиращата заплаха от пожарите, които тормозят страната от доста време.

Метеорологичната прогноза за уикенда предвижда високи температури и силни ветрове, което води до „широко разпространена екстремна опасност от пожари” в източния щат.

От септември заради пожарите са загинали 18 души и са разрушени повече от 1200 домове в щатите Нов Южен Уелс и Виктория.Най-малко 17 души са в неизвестност след пожарите само тази седмица.

Извънредното положение

Извънредното положение ще започне в 8 ч. местно време в петък и ще продължи седем дни, заяви губернаторът Гладис Береджиклян. Мярката ще позволи на местните власти да извършват принудителни евакуации, затваряне на пътища и „всичко друго, което трябва да се направи, за да запазим в безопасност населението и имуществото”, каза още тя.

„Не вземаме тези решения лесно, но искаме да сме сигурни, че вземаме всяка възможна предпазна мярка, за да сме подготвени за това, което може да се превърне в един ужасяващ ден в събота”, подчерта губернаторът.

Местното правителство предупреди, че

е много вероятно условията да бъдат „поне толкова лоши”, колкото в деня на Нова година, когато стотици домове бяха разрушени.

Тази седмица пожарите са унищожили най-малко 381 домове в Нов Южен Уелс и 43 във Виктория, но властите предупреждават, че броят им ще расте.

Седемте смъртни случая в Нов Южен Уелс включва т:

В щата Виктория

Кораб на австралийския военен флот пристигна днес в крайбрежния град Малакута, щата Виктория, за да евакуира хиляди жители и гости на града, който е блокиран от пожари. На борда на кораба има храна, вода и медикаменти. Той може да евакуира до хиляда човека за един курс, казаха от австралийското министерство на отбраната.

Military helicopters and navy ships are helping get evacuees off the beach at Mallacoota. Today's priority is fighting fires and evacuating people says Prime Minister @ScottMorrisonMP . #auspol #7NEWS https://t.co/wHBIAdSNC2

В градчето, на около 500 км източно от Мелбърн, пребивават четири хиляди човека, които заради наближаващите пламъци от вторник са потърсили спасение на морския бряг. Малакута има население около хиляда човека, но то е популярна ваканционна дестинация през лятото.

По-рано днес противопожарните служби в щатите Виктория и Нов Южен Уелс

приканиха туристите и всички приходящи да напуснат зоните с пожари

заради очакваните високи температури в края на седмицата.

Австралийската метеорологична служба обяви, че замърсяването на въздуха в столицата Канбера е двайсет пъти над нивото на безопасност за здравето на хората и че заради дима от пожарите понастоящем това е най-замърсеният град в света. Горските пожари бушуват в югоизточните части на Австралия от октомври. Огънят е опустошил над 5,36 милиона хектара и е унищожил над 1400 жилища. Смъртните случаи са 14, припомни ДПА.

Пушекът от бушуващите пожари оцвети Новозеландските ледници в кафеникав цвят. Димът от Австралия е създал мъгла в Нова Зеландия пропътувала хиляди километри, като нормално белите ледници добиват цвят на карамел, според публикации в социалните мрежи.

The smoke from the fires in Australia that is blowing over the tasman to New Zealand are turning some of our glaciers brown. That's crazy. https://t.co/HOmVcFkqzf