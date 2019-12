В Австралия: Хората бягат към плажовете под кървавочервено небе

Х иляди хора в Австралия са избягали на плаж, след като нестихващите пожари в страната наближават бреговата линия. Опасните пламъци изведоха хората от домовете им във викторианския крайбрежен град Малакота.

Местните жители описаха като „ужасяващо изживяване” къмпингуването по кейове и качването по лодки под кървавочервеното небе, пише Би Би Си (BBC). Малакота е едно от най-засегнатите от бедствието места, а жителите избягаха на плажа или е подслониха в добре укрепени домове, когато чули предупредителната сирена в 8 ч. местно време.

Пожарите в Австралия: твърде късно за евакуация

„Навън трябваше да има дневна светлина, но беше тъмно като в полунощ и чувахме как реве огъня.

Всички се страхувахме за живота си и бяхме готови да скочим в морето”, разказва Дейвид Джефри, собственик на местен малък бизнес.

Frightening scenes in Mallacoota - this video from a friend who has sought shelter in a boat with her two children @9NewsAUS @9NewsMelb #VictoriaBushfires pic.twitter.com/ixiMfcbFuQ

Огънят обхванал града и унищожил множество сгради, но така и не успя да достигне плажа, заради промяна в посоката на вятъра, категорични са местните жители. Пожарникарите се събрали на брега като последна отбранителна линия срещу огнената стихия.

welcome to 2020. Australia is literally burning. 4,000 people have fled to Mallacoota beach as a bushfire bears down on them. 7.4 million acres of land (the size of Belgium) have already burned. This climate emergency is our new reality, and this is yet another warning pic.twitter.com/HGTG4a8yhl