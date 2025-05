Пожар след пожар в имоти, свързани с Киър Стармър – заподозрян е задържан

М ъж е бил арестуван по подозрение в палеж с намерение да застраши човешки живот, след серия от пожари в домове, свързвани с министър-председателя на Обединеното кралство, сър Киър Стармър, съобщиха от лондонската полиция.

Служители на Столичната полиция са задържали 21-годишния мъж в ранните часове на вторник, пише BBC .

Арестът е извършен след пожар в частния дом на премиера в “Кентиш Таун”, северен Лондон, в ранните часове на понеделник.

В неделя рано сутринта спешните служби са били повикани заради малък пожар на входната врата на къща, преустроена в апартаменти, в близкия район “Ислингтън” — имот, който също се свързва със сър Киър.

Полицията разглежда и пожар на автомобил като част от разследването.

'The Metropolitan Police have arrested a man on suspicion of arson with intent to endanger life after fires at homes linked to Prime Minister Sir #KeirStarmer.'



