Пожар избухна в игрална зала в Индия, най-малко 24 загинали

Н ай-малко 24 души са загинали, повечето от които деца, при пожар, избухнал в препълнена игрална зала на увеселителен парк в Индия, предаде АФП.

На кадри, публикувани в социалните мрежи, се вижда как огромен пожар поглъща постройката, а в небето се стеле черен дим.

Прабхав Джоши, областен управител на Раджкот, в западния щат Гуджарат, съобщи, че 24 души са загинали в адския пожар, „предимно деца“, а други са хоспитализирани.

Massive Fire In Banquet Hall In Delhi’s Alipur Sparks Huge Plume Of Smoke; Watch | India News https://t.co/bcvCL9npo8 via @The Madras Tribune