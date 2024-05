Пожар избухна в търговски център във Варшава

П ожар избухна тази сутрин в голям търговски център с 1400 магазина във Варшава, предаде АП.

Пожарната служба каза, че над 80 процента от сградата е обхваната от пламъците.

Warsaw, Poland: Drone footage of the massive fire at Marywilska 44 shopping center, which contained over 1,400 stores/services; fire now controlled.



pic.twitter.com/gnwckXRIap — AZ Intel (@AZ_Intel_) May 12, 2024

На кадри, излъчени от частната телевизия Те Фау Ен 24, се вижда черен пушек в околността.

Властите изпратиха текстови съобщения, за да предупредят жителите на полската столица да си останат по домовете със затворени прозорци.

A massive fire consumed one of Warsaw's shopping malls. The "Maryvilskaya 44" shopping center is ablaze. Firefighters found that the complex was completely destroyed by the time they arrived. A portion of the building's roof fell off. Information regarding casualties is lacking. pic.twitter.com/fiwiUZvjZK — Carlos Lopez (@CarlosL84862301) May 12, 2024

Говорител на полицията каза за Полската агенция по печата, че няма данни за пострадали.

Моловете и големите магазини обикновено не работят в неделя заради забрана, наложена от предишното правителство. При налагането на забраната кабинетът на партия "Право и справедливост", която е близка с Католическата църква, изтъкна мотива, че неделя е ден за ходене на църква.

VIDEO: Drone footage of the massive fire at Marywilska 44 shopping center in Warsaw https://t.co/QA3m30Gc61 — Cedar News (@cedar_news) May 12, 2024

Тези търговски обекти имат право да работят само няколко недели през годината, за да могат хората да си напазаруват за Коледа, Великден и други празници.

Major fire in Warsaw: Marywilska 44 shopping center caught fire at dawn



More than 50 fire brigades are working at the scene. Residents of the city are asked not to open windows in apartments and not to approach the fire. pic.twitter.com/UoHH6bFs8O — World Safety (@nickngei2) May 12, 2024

* Във видеото: Какво да правим при пожар?

