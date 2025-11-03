Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания

Б ританската полиция повдигна обвинения в опит за убийство на 32-годишният мъж, който извърши нападение с нож и рани 11 души във влак, предаде Асошиейтед прес.

Британската транспортна полиция съобщи, че 32-годишният Антъни Уилямс е с повдигнати обвинения за 10 опита за убийство, едно обвинение за нанасяне на телесна повреда и едно обвинение за притежание на предмет с острие.

Той е обвинен и в опит за убийство във връзка с отделен инцидент в транзитната станция "Понтуун Док" в Лондон по-рано същия ден, а полицията съобщи, че разследващите екипи "разглеждат други възможни престъпления", свързани с нападението.

Нови разкрития за нападението във влак във Великобритания

Уилямс, британски гражданин от град Питърбро в Източна Англия, ще бъде изправен по-късно днес пред съда.

В атаката, извършена в събота вечерта и която според полицията не се разглежда като терористичен акт, бяха ранени 11 души, включително член на персонала на влака, който остава в болница в критично, но стабилно състояние, заяви британската министърка на транспорта Хайди Александър, която уточни, че извършителят не е бил известен на антитерористичната полиция или на службите за сигурност. Петима от ранените са били изписани от болницата вчера вечерта.

Какво знаем за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

Британската транспортна полиция каза, че полицаите са реагирали в рамките на осем минути след първия сигнал за атаката. На мястото на престъплението е намерен нож, а записите от камерите за видеонаблюдение, прегледани от следователите, показват, че член на персонала на влака се е намесил, за да спре нападателя.

Заподозреният е бил арестуван, след като влакът е спрял аварийно в Хънтингдън, на около 120 км. северно от Лондон. Властите заявиха, че не издирват никой друг във връзка с нападението. Първоначално властите арестуваха и друг мъж, 35-годишен британец, който е бил освободен вчера, без да бъдат предприети по-нататъшни действия срещу него.

Според британския в. "Таймс" хора са се криели панически в тоалетните на влака. Свидетел казва за изданието, че е имало "кръв навсякъде" и че в блъсканицата хора са били "стъпкани" от други. В. "Сън" цитира друг очевидец, според когото всичко "е било като на филм". "Беше ужасна гледка", казва той.

Предполага се, че нападението е започнало малко след като влакът е потеглил от Питърбро. Композицията е пътувала от Донкастър за Лондон.