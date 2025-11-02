Крал Чарлз III и кралица Камила "ужасени и потресени" от нападението с нож във влак в Англия

Б ъкингамският дворец разпространи изявление от името на крал Чарлз III и кралица Камила във връзка със снощното нападение с нож във влак в графство Кембриджшър, предава BBC.
Ето пълния текст на изявлението:
"Съпругата ми и аз бяхме дълбоко ужасени и потресени, когато научихме за ужасяващото нападение с нож, извършено във влак в Кембриджшър снощи.
Нашите най-искрени съболезнования и мисли са с всички засегнати и с техните близки.
Особено сме признателни на екипите на спешните служби за бързата им реакция при този ужасен инцидент.“
Huntingdon Update:— Lewis.B.Rendell Official (@Lewisrendell1) November 2, 2025
Ten native English souls lie bleeding in hospital beds this morning, nine with life-threatening wounds from a frenzied knife onslaught.
courtesy of two “British nationals” whose only claim to these isles is a birth certificate stained by imported blood.… pic.twitter.com/ZcPXYUGza9
Припомняме, че двамата мъже, арестувани за извършването на нападението с нож във влак, са родени във Великобритания.
Задържаните са на 32 и 35 години. Те бяха задържани, след като влакът от Донкастър до лондонската гара "Кингс Корс" бе спрян на гара Хънтингдътн.
Какво знаем за смъртоносното нападение във влак във Великобритания
Трийсет и две годишният е чернокож британец, а 35-годишният е британец с карибско потекло, каза пред журналисти Джон Ловлес от Британската транспортна полиция, предаде Ройтерс.
Масово кръвопролитие във влак във Великобритания
Полицията смята, че атаката не е била мотивирана от терористични подбуди и призова да не се спекулира с причината за станалото.
Двама души остават с опасност за живота след кръвопролитието във високоскоростния влак. От общо 11 души, приети в болница, четирима бяха изписани.
Вижте повече в нашата галерия: