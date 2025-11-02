Крал Чарлз III и кралица Камила "ужасени и потресени" от нападението с нож във влак в Англия

Есен в пауза: Слънчева неделя с до 23°, но от понеделник - облаци и застудяване

Б ъкингамският дворец разпространи изявление от името на крал Чарлз III и кралица Камила във връзка със снощното нападение с нож във влак в графство Кембриджшър, предава BBC .

Ето пълния текст на изявлението:

"Съпругата ми и аз бяхме дълбоко ужасени и потресени, когато научихме за ужасяващото нападение с нож, извършено във влак в Кембриджшър снощи.

Нашите най-искрени съболезнования и мисли са с всички засегнати и с техните близки.

Особено сме признателни на екипите на спешните служби за бързата им реакция при този ужасен инцидент.“

Ten native English souls lie bleeding in hospital beds this morning, nine with life-threatening wounds from a frenzied knife onslaught.



Припомняме, че двамата мъже, арестувани за извършването на нападението с нож във влак, са родени във Великобритания.

Задържаните са на 32 и 35 години. Те бяха задържани, след като влакът от Донкастър до лондонската гара "Кингс Корс" бе спрян на гара Хънтингдътн.

Какво знаем за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

Трийсет и две годишният е чернокож британец, а 35-годишният е британец с карибско потекло, каза пред журналисти Джон Ловлес от Британската транспортна полиция, предаде Ройтерс.

Масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Полицията смята, че атаката не е била мотивирана от терористични подбуди и призова да не се спекулира с причината за станалото.

Двама души остават с опасност за живота след кръвопролитието във високоскоростния влак. От общо 11 души, приети в болница, четирима бяха изписани.