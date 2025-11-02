Свят

Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

Те са 32-годишен чернокож британец и 35-годишен британец от карибски произход

2 ноември 2025, 13:37
Б ританската транспортна полиция даде последна информация пред гара "Хънтингдън" относно снощното нападение с нож във влак, пътуващ за Лондон, предава BBC.

Масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Ето обобщение на фактите до момента:

  • Двама мъже са арестувани по подозрение в опит за убийство. Те са 32-годишен чернокож британец и 35-годишен британец от карибски произход.
  • Общо 11 души са приети в болница след инцидента. Двама остават в животозастрашаващо състояние, а четирима вече са изписани.
  • Полицията заяви, че няма данни за терористичен мотив, и призова гражданите да предоставят всякаква информация, свързана със случая.
  • Въоръжени полицаи са се качили на влака и са арестували заподозрените само осем минути след първите обаждания на телефон 999, подадени около 19:42 ч. от пътници.

Все още остава неясно:

  • Полицията не е обявила мотив за нападението и посочва, че не е уместно да се правят предположения.
  • Имената на двамата задържани не са оповестени.
  • Няма официална информация за самоличността на 11-те пострадали при атаката.

Двама британски граждани са арестувани по подозрение в опит за убийство

Въоръжени полицаи са задържали двама души само осем минути след получаването на сигналите на телефон 999, съобщи главният инспектор Джон Ловлес.

Двамата заподозрени са мъже на 32 и 35 години – първият е чернокож британец, а вторият е британски гражданин от карибски произход.

И двамата са арестувани по подозрение в опит за убийство и се намират в полицейски арест.

Двама души остават в животозастрашаващо състояние

Главният инспектор Джон Ловлес съобщи, че първоначално 10 души са били откарани в болница, а още един се е явил сам по-късно вечерта.

От деветимата ранени с опасност за живота четирима вече са изписани, но двама души все още са в животозастрашаващо състояние.

"На този етап няма данни това да е терористичен инцидент", подчерта Ловлес. "Не би било уместно да се спекулира относно причините за случилото се."

Полицията призовава гражданите да споделят всякаква допълнителна информация

Ловлес призова всички, които разполагат с информация, свързана с инцидента, да се свържат с полицията.

Гражданите могат да изпратят текстово съобщение до Британската транспортна полиция на номер 61016, като посочат референтен номер 663, независимо от информацията, с която разполагат.

Източник: BBC    
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
