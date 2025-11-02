Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

Б ританската транспортна полиция даде последна информация пред гара "Хънтингдън" относно снощното нападение с нож във влак, пътуващ за Лондон, предава BBC.
Масово кръвопролитие във влак във Великобритания
Ето обобщение на фактите до момента:
- Двама мъже са арестувани по подозрение в опит за убийство. Те са 32-годишен чернокож британец и 35-годишен британец от карибски произход.
- Общо 11 души са приети в болница след инцидента. Двама остават в животозастрашаващо състояние, а четирима вече са изписани.
- Полицията заяви, че няма данни за терористичен мотив, и призова гражданите да предоставят всякаква информация, свързана със случая.
- Въоръжени полицаи са се качили на влака и са арестували заподозрените само осем минути след първите обаждания на телефон 999, подадени около 19:42 ч. от пътници.
Hero old man saves girl from knife-wielding maniac during UK train attack — as victims fought back with Jack Daniels bottle https://t.co/VPoVjWa9CS pic.twitter.com/NLz5FK03LR— New York Post (@nypost) November 2, 2025
Все още остава неясно:
- Полицията не е обявила мотив за нападението и посочва, че не е уместно да се правят предположения.
- Имената на двамата задържани не са оповестени.
- Няма официална информация за самоличността на 11-те пострадали при атаката.
Stabbing is trending in the UK because 10 people have been hospitalised after a mass stabbing attack occurred on a Doncaster train bound for London's King Cross on the evening of Saturday, November 1.— Why It Is Trending (@trendingblog247) November 2, 2025
While the attacks have been declared a "major incident", authorities have not… pic.twitter.com/p9Xmbs4Eu7
Двама британски граждани са арестувани по подозрение в опит за убийство
Въоръжени полицаи са задържали двама души само осем минути след получаването на сигналите на телефон 999, съобщи главният инспектор Джон Ловлес.
Двамата заподозрени са мъже на 32 и 35 години – първият е чернокож британец, а вторият е британски гражданин от карибски произход.
И двамата са арестувани по подозрение в опит за убийство и се намират в полицейски арест.
🚨🇬🇧 #MASS #STABBING IN #UK: 9 FIGHTING FOR LIFE AFTER #TRAIN STATION #ATTACK‼️— Threat Disseminator Hub Team (@nickngei2) November 2, 2025
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chaos erupted in Huntingdon, England, after a mass stabbing at the train pic.twitter.com/HAlWgIEBZC
Двама души остават в животозастрашаващо състояние
Главният инспектор Джон Ловлес съобщи, че първоначално 10 души са били откарани в болница, а още един се е явил сам по-късно вечерта.
От деветимата ранени с опасност за живота четирима вече са изписани, но двама души все още са в животозастрашаващо състояние.
"На този етап няма данни това да е терористичен инцидент", подчерта Ловлес. "Не би било уместно да се спекулира относно причините за случилото се."
BREAKING: Mass stabbing on UK train 9 with life threatening injuries, 1 more hurt. 18:25 Doncaster London service stopped at Huntingdon. 2 arrested. Counter terror probing. Eyewitness man with bloody arm yelling “they’ve got a knife, run. pic.twitter.com/CV6mmmoyv8— Orvyn Ellin (@orvynellin) November 2, 2025
Полицията призовава гражданите да споделят всякаква допълнителна информация
Ловлес призова всички, които разполагат с информация, свързана с инцидента, да се свържат с полицията.
Гражданите могат да изпратят текстово съобщение до Британската транспортна полиция на номер 61016, като посочат референтен номер 663, независимо от информацията, с която разполагат.
