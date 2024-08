Повдигнаха обвинения на тийнейджъра, убил три деца в Саутпорт

П овдигнаха обвинения на 17-годишния младеж за убийствата на три деца при жестоката атака с нож в британския град Саутпорт. Полицията не назовава името на момчето, заради това, че е непълнолетен. Повдигнати са му обвинения и за опит за убийство на останалите 10 души, които бяха ранени при нападението, съобщава NOVA.

A teenager has been charged with the murder of three young girls following the mass stabbing at a Taylor Swift-themed dance class in Southport https://t.co/K5iXB1G4ZE