"Това беше сцена от филм на ужасите": Какво знаем за нападението в Саутпорт

Т ри деца са били убити при нападение с нож по време на курс по танци, вдъхновен от Тейлър Суифт в Саутпорт. Деветгодишно момиче е третата жертва на нападението, съобщи полицията в Мърсисайд.

Други пет деца остават в критично състояние в болница с наранявания от нож, а двама възрастни, за които се смята, че са се опитали да защитят децата, остават в критично състояние.

Въоръжени полицаи задържаха 17-годишно момче от Банкс и иззеха нож, след като в понеделник в 11:50 ч. пристигнаха на улица „Харт“ в Саутпорт. Полицията в Мърсисайд заяви, че не смята, че инцидентът е свързан с тероризъм, като добави, че няма "по-широка заплаха за обществото“.

Междувременно във вторник вечерта избухна ожесточен протест на заподозрени членове на “Английската лига за защита”, при който беше подпален полицейски микробус, а по полицаите бяха хвърлени тухли и бутилки. Това се случи само един час след мирното бдение, на което хиляди местни жители, духовни водачи и кметът на Сефтън се събраха, за да отдадат почит на жертвите.

Taylor Swift ‘in shock’ over Southport stabbings at Swift-themed dance classhttps://t.co/jIVOdistSh



Download Nowhttps://t.co/BGgYOHq4HG — @henson40 xtension (@henson49_50) July 31, 2024

Ето всичко, което знаем до момента:

Кои са жертвите?

Общо осем деца са намушкани с нож в понеделник, когато курсът по танци е бил към края си. Първата жертва е Алис Агиар, за която се смята, че е деветгодишната, починала рано във вторник. Леля ѝ Карина Агиар, която живее в Камара де Лобош в Мадейра, Португалия, публикува емоционален пост: “В този момент изпитвам голяма болка. Боли ме душата, тялото, умът. Имам буца в гърлото си. Тя беше просто едно невинно дете, едно щастливо усмихнато момиче със светъл живот пред себе си, който едно подло човешко същество отне, без съжаление, без причина. Алис Агиар е нашата малка звезда. Обичам те.“

Официалните власти в Лисабон потвърдиха, че тя е португалска гражданка, а родителите ѝ са родом от Мадейра.

Семейството на Бейб Кинг, на 6 години, заяви: „Нищо не може да опише опустошението, което сполетя семейството ни, докато се опитваме да се справим със загубата на нашето малко момиченце.“

Елси Дот Станкомб, на 7 години, беше идентифицирана като една от първите жертви на нападението.

В изявлението на полицията в Мърсисайд се добавя: „Техните семейства, които са подкрепяни от специализирани служители, публикуваха снимки и помолиха да се уважава личното им пространство в този момент.“

Учителката от класа по танци, която все още се бори за живота си, след като отчаяно се опита да защити децата, беше идентифицирана като 35-годишнната Лиан Лукас. Твърди се, че тя и неин колега са помогнали на децата, за да се предпазят от нападателя.

Taylor Swift said she was "completely in shock" on Tuesday after a knife attack at a dance class themed around the US pop star in Southport, northern England, left two children dead.https://t.co/N78mf9907e — News24 Arts and Entertainment (@News24Arts) July 31, 2024

Какво коментират службите за спешна помощ?

Говорител на полицията в Мърсисайд заяви: „За съжаление можем да потвърдим, че трето дете е починало в резултат на наранявания, получени при нападение с нож в Саутпорт в понеделник, 29 юли. Деветгодишното момиче е починало в болницата в ранните часове на тази сутрин, вторник, 30 юли."

„Можем да потвърдим, че децата, които починаха вчера, са момичета на възраст шест и седем години. Други осем деца са получили прободни рани, получени по време на нападението, а пет от тях са в критично състояние. Двама възрастни също са в критично състояние, след като са били ранени по време на инцидента. Нашите служители оказват подкрепа на семействата в този ужасен момент“, посочват от службите за спешна помощ.

Главният полицай на Мърсисайдската полиция Серена Кенеди потвърди, че децата са починали в резултат на нараняванията си. Кенеди добави, че служителите на реда са се отзовали в 11:47 ч. на мястото на инцидента. Те са били шокирани да открият, че множество хора са били „подложени на свирепа атака и са получили сериозни наранявания“, допълва главният полицай.

“Разбрахме, че децата са присъствали на танци, вдъхновени от Тейлър Суифт, когато извършителят, въоръжен с нож, е влязъл в помещението и е започнал да напада хората вътре. Смятаме, че възрастните, които са били ранени, са се опитвали да защитят децата в момента на нападението“, каза Серена Кенеди.

След атаката в Англия: Кейт и Уилям с трогателно съобщение към близките на децата

Защо е избухнал крайно десен протест?

Стотици хора участваха в мирно бдение във вторник вечерта пред залата за изкуства „Аткинсън“ в Саутпорт, като мнозина се разплакаха, докато полагаха цветя и възпоменателни картички. Бдението беше последвано от протест пред джамия в Саутпорт, докато демонстранти, скандиращи крайно десни лозунги, влязоха в сблъсък с полицията на улица “Сейнт Люк”.

Мърсисайдската полиция съобщи, че „голяма група хора, за които се смята, че са поддръжници на Английската лига за защита“, са започнали да хвърлят предмети към джамията около 19:45 ч. Полицаите използвали каски и екипировка за борба с безредиците, след като по тях били хвърлени камъни и бутилки, а полицейските автомобили били повредени и подпалени. Мърсисайдската полиция съобщи, че един служител е със съмнения за счупен нос.

"В пълен шок": Тейлър Суифт за кървавото нападение в Англия

Какво знаем за заподозрения?

17-годишното момче, чието име не може да бъде назовано по правни причини, остава в ареста, обвинено в убийство и опит за убийство след инцидента на улица „Харт“ в Саутпорт в понеделник, съобщиха от полицията на Мърсисайд. Полицията съобщи, че заподозреният, който е роден в Кардиф, е от село Банкс, недалеч от Саутпорт.

Мърсисайдската полиция добави: „В социалните мрежи беше разпространено име във връзка със заподозрения за инцидента в Саутпорт. Разпространената информация не е коректна. Призоваваме хората да не спекулират с подробности за инцидента, докато тече разследването.“

Кървавата атака в Англия, при която бяха убити три деца: Какво се знае до момента

Какво са видели местните жители?

Собственик на местен бизнес, който е бил един от хората, обадили се в полицията, заяви, че инцидентът в Саутпорт е бил като „сцена от филм на ужасите“. Колин Пари, собственик на „Masters Vehicle Body Repairs“ на улица „Харт“, заяви, че според него са били намушкани шест или седем млади момичета.

❗️🔥🇬🇧 - Hundreds of people gathered at a vigil in memory of the three children killed and seven injured at a Taylor Swift-themed dance class on Monday.



A police car was set on fire, bottles and bins were thrown at officers and a nearby mosque in ongoing clashes in Southport.… pic.twitter.com/pLqBlSsCyw — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 30, 2024

Кой е спрял атаката?

Според съобщенията 25-годишният личен треньор Джоел Верит се притекъл на помощ на Лиан Лукас, която крещяла за помощ. Съобщава се, че той е помогнал на двама други служители, единият от които използвал електрошок, да повалят заподозрения.

Високият метър и половина личен треньор казва пред Sky News: „Просто отворих вратата, за да видя дали има някой, слязох в дъното на стълбите и погледнах нагоре, а там един човек държеше нож. Съжалявам, че не успях да помогна повече. Чувствам се отвратен от цялата ситуация.“

The community of Southport in England is mourning the loss of three children, as several other children and adults remain in a critical condition, following a “ferocious” knife attack at a children’s Taylor Swift-themed dance class.https://t.co/fVw3rwnjfr — Women's Agenda (@WomensAgenda) July 31, 2024

Какъв е бил мотивът?

Мърсисайдската полиция съобщи, че не се смята, че инцидентът е свързан с тероризъм, а мотивът засега остава неясен.

* Във видеото: Кървава атака в Англия: Две убити деца и общо 11 ранени

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase