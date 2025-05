Суперяхтата Bayesian е потънала от внезапен вятър над 130 км/ч, сочи нов доклад

С обственикът и екипажът на луксозната суперяхта, потънала край бреговете на Сицилия и отнела живота на технологичния предприемач Майк Линч и още шестима души, не са знаели, че пориви на вятъра със скорост над 119 км/ч могат да доведат до преобръщането ѝ. Това сочи междинен доклад по случая.

Моделиране, поръчано след трагедията, показва, че вятър с такава сила, удрящ яхтата отстрани, когато платната са свалени, а швертът е вдигнат, „вероятно би довел“ до преобръщане.

Британският отдел за разследване на морски инциденти (MAIB), който ръководи международното разследване, съобщава, че ветрове със скорост над 130 км/ч са ударили силно плавателния съд, предизвиквайки наводнение в рамките на секунди.

Яхтата потъна близо до град Портичело на 19 август миналата година, по време на необичайно бурно време. Свидетели съобщават за водни фонтани в района.

