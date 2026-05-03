Свят

Путин ще има срещи с Лукашенко и Фицо

9 май ще бъде натоварен работен ден, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

3 май 2026, 14:49
Източник: БТА

Р уският президент Владимир Путин ще има двустранни срещи с чуждестранни лидери в Деня на победата - 9 май, включително със словашкия премиер Роберт Фицо и с беларуския си колега Александър Лукашенко, които ще присъстват на парада в Москва по случай празника. Това обяви днес журналистът от руската държавна телевизия "Россия-1" Павел Зарубин, цитиран от ТАСС.

9 май "ще бъде натоварен работен ден. Ще има двустранни срещи с гостите, които ще бъдат с нас", каза, от своя страна, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в предаването на Зарубин "Вести".

Кой ще присъства на Деня на победата в Москва през 2025 г.

След като партията на премиера Виктор Орбан загуби парламентарните избори в Унгария миналия месец, Фицо е смятан за най-проруския лидер в Европейския съюз, отбелязва Ройтерс. 

Вчера словашкият премиер, който поддържа близки отношения с Путин, обяви след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че ще посети Киев, но не посочи точна дата.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Владимир Путин Роберт Фицо Александър Лукашенко 9 май Ден на победата Двустранни срещи Москва Проруски лидер Словакия Украйна
Задържаха 2.3 тона контрабандни препарати за растителна защита на "Калотина"

Задържаха 2.3 тона контрабандни препарати за растителна защита на "Калотина"

България Преди 41 минути

В товара са открити и недекларирани 6 кашона с 4440 платсмасови мерителни чаши

Двама мигранти загинаха, 16 ранени при опит за прекосяване на Ламанша

Двама мигранти загинаха, 16 ранени при опит за прекосяване на Ламанша

Свят Преди 1 час

Плавателният съд, в който е имало 82 души, е отплавал снощи от плажа Ардело, намиращ се на няколко километра южно от Булон сюр Сен

Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година

Сезонът на ягодите в евро - колко ще ни струват тази година

Свят Преди 4 часа

И защо българското производство се изнася, а на пазара у нас има гръцки ягоди

Украйна порази танкери от "сенчестия флот" в близост до пристанище в Новоросийск

Украйна порази танкери от "сенчестия флот" в близост до пристанище в Новоросийск

Свят Преди 5 часа

Губернаторът на руската Ленинградска област съобщи за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море

Лава и пепел заляха района около вулкана Майон

Лава и пепел заляха района около вулкана Майон

Свят Преди 5 часа

Жителите са изправени пред евакуации и риск от свлачища

<p>Папи Ханс разкри концепцията зад последния си проект &quot;Слънцето&quot;</p>

Папи Ханс: Престъпление е срещу културата да се лъже за поп музиката

Любопитно Преди 5 часа

Поп музиката, радиото и "изкривената реалност"

Шестима ранени, сред тях дете, след ракетен удар в Сумска област

Шестима ранени, сред тях дете, след ракетен удар в Сумска област

Свят Преди 5 часа

<p>Канцерогенни ядки: Спряха 18 тона фъстъци от Египет</p>

БАБХ спря 18 тона фъстъци от Египет заради завишени нива на афлатоксини

България Преди 6 часа

Канцерогенни вещества са открити при лабораторен контрол на БАБХ

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

Връщането на Русия в спорта поражда гняв в Украйна

Свят Преди 6 часа

Преди ключова среща, посветена на кърлинга, високопоставен украински министър заяви, че е "дълбоко обезпокоен" от тенденцията към повторно приемане на руските спортисти

<p>Тръмп:&nbsp;САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия</p>

Тръмп се закани, че САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия

Свят Преди 6 часа

Президентът обяви възможно допълнително изтегляне над 5000 войници, засилвайки напрежението в НАТО

<p>&quot;Клюкарката&quot; се завръща</p>

"Клюкарката" се завръща с нов роман за Блеър - ето всичко, което знаем

Любопитно Преди 6 часа

Книгата ще проследи социалния възход на Блеър в съвременен Ню Йорк

<p>Областният управител на Смолян съобщи актуални данни за свлачището край&nbsp;Пампорово</p>

Зарко Маринов: Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

България Преди 7 часа

По обходния маршрут има и свличане в село Стойките, обяви областният управител Зарко Маринов

<p>Църквата чества чудото с парализирания човек от Витезда</p>

Четвърта неделя след Великден: Църквата чества чудото с парализирания човек от Витезда

Любопитно Преди 7 часа

В евангелското четиво се припомня изцерението, извършено от Иисус Христос край Овчи порти в Йерусалим

<p>&quot;Вълчицата&quot;&nbsp;се завърна! Шакира разтърси Рио с мегашоу на плажа</p>

Шакира изнесе безплатен мегаконцерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро

Любопитно Преди 8 часа

Латино звездата събра огромна публика и откри шоуто си с хита „La fuerte“

<p>&quot;Не мога да си представя!&quot;&nbsp;- Тръмп взриви с коментар за Иран</p>

Иран предлага нов план за мир, Тръмп изрази съмнение за споразумение

Свят Преди 8 часа

Американският президент предупреждава за възможна ескалация при провокации

<p>Съдебни документи разкриват детайли за режима на задържане на обвиняемия за стрелба срещу Тръмп</p>

Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство

Свят Преди 8 часа

Ограниченията включват изолация, забрана за телефонни разговори и постоянен надзор

