България

Илияна Йотова подписа декларация за стратегическо партньорство с Армения

На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между българския и арменския народ

3 май 2026, 15:44
П резидентът Илияна Йотова и министър-председателят Никол Пашинян подписаха в Ереван Съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Армения, съобщиха от пресслужбата на държавния глава.

Йотова и Пашинян изтъкнаха високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата бяха категорични, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Те поставиха акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката и сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменският премиер изразиха надежда новото правителство в България да развие по-активно двустранното сътрудничество.

На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между българския и арменския народ. Никол Пашинян благодари на Илияна Йотова за условията, които предоставя българската държава на арменската общност да съхранява и развива своята идентичност и култура.

Президентът Йотова заяви готовността на България като член на Европейския съюз от 19 години да помага със своя опит на Армения по пътя й на по-тясна интеграция със Съюза.

Военните конфликти в Украйна и Иран и последствията от тях във всички аспекти също бяха тема на разговора между Йотова и Пашинян.

Предстои среща на българския президент с арменския й колега Вахагн Хачатурян.

Държавният глава е на посещение в арменската столица за участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, която ще събере държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Европейската политическа общност цели да насърчи политическия диалог и сътрудничеството за укрепване на сигурността, стабилността и просперитета на европейския континент.

Утре президентът Йотова ще участва в събитие на високо ниво „Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност“. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа.

В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието „Европейска коалиция срещу употребата на наркотици“. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Предвидена е и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас.

