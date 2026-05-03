Двама мигранти загинаха, 16 ранени при опит за прекосяване на Ламанша

Д вама мигранти загинаха, а 16 бяха ранени, при нелегален опит за прекосяване на Ламанша с лодка. Трима от ранените са с тежки изгаряния, съобщиха днес френските власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Плавателният съд, в който е имало 82 души, е отплавал снощи от плажа Ардело, намиращ се на няколко километра южно от Булон сюр Сен, но двигателят се повредил и лодката започнала да се носи по течението, каза пред репортери Кристоф Маркс, генерален секретар на префектурата на Па дьо Кале.

Two women die on migrant boat attempting to reach the UK from France

➡️ https://t.co/MJqQeXARZB pic.twitter.com/xQ8kPR8FGs — FRANCE 24 English (@France24_en) May 3, 2026

Плавателен съд на френската жандармерия е спасил 17 души и ги е отвел в Булон сюр Сен, а останалите 65 души продължили да се носят в морето в самоделната си лодка, докато накрая вълните не я изхвърлили на брега.

Двете жени, които са открити мъртви, по всяка вероятност са починали от липса на кислород, посочи Маркс. Предполага се, че те или са били "премазани, или са се задушили, както често става в тези лодки, когато се препълнени", каза той.

Предполага се, че жените са на около 20-годишна възраст и че са от Судан, посочи Маркс и допълни, че случаят се разследва. Трима от ранените са в много тежко състояние с изгаряния от гориво, което се е разляло по пода на лодката, отбеляза представителят на властите.

Това е трети пореден случай само за около месец с мигранти, намерили смъртта си при незаконен опит да прекосят Ламанша, за да достигнат до Великобритания.

Миналия месец двама мъже и две жени загинаха при опит да се качат в гумена лодка край бреговете на Северна Франция. Британските власти арестуваха суданец по случая по подозрение, че е застрашил живота на други хора. Седмица по-рано северно от бреговете на Кале, при сходни обстоятелства живота си загубиха още двама души.

Миналия месец френското и британското правителство сключиха ново споразумение на стойност милиони евро, чиято цел е да намали броя на миграционните потоци през Ламанша. Сред предвидените мерки за борба с явлението е и засилване на полицейските патрули и наблюдението в Северна Франция.

От началото на годината на британския бряг на Ламанша са стъпили около 6000 мигранти, което е с 36% по-малко на годишна база. Причините за този спад обаче може да се обясняват с по-неблагоприятните метеорологични условия тази година.

Преди днешните смъртни случаи хуманитарната организация за подпомагане на мигранти "Утопия" съобщи, че за последните три години на френско-британската граница са загинали най-малко 172 души, от които 123 в открито море.