Марко Рубио стана диджей: Вижте как се забавлява „министърът на всичко“ в Маями

Д ържавният секретар Марко Рубио очевидно е добавил ново занимание към дългия си списък от отговорности в администрацията на Тръмп: сватбен диджей.

„ПРЕДИ МОМЕНТИ, ЗАД КУЛИСИТЕ — Нашият велик държавен секретар @MarcoRubio е и сватбен DJ! Ето го в действие тази вечер на семейна сватба… Да започваме!!!“, написа в социалната мрежа X заместник-началникът на кабинета на Белия дом Дан Скавино.

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…



Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026

Рубио, когото често наричат „министър на всичко“, съчетава множество ключови позиции в управлението на Тръмп, служейки едновременно като държавен секретар, съветник по националната сигурност и главен архивист на Националния архив. Той е първият държавен секретар след Хенри Кисинджър (по времето на Никсън), който заема едновременно и поста съветник по националната сигурност.

На кадрите се вижда как Рубио е зад диджейския пулт, притиснал едната слушалка към дясното си ухо и приведен над лаптоп до друг мъж, вероятно професионалният диджей на събитието.

Бившият сенатор от Флорида превърна сватбеното тържество в нощен клуб в стила на родния си Маями. На видеото десетки гости са се хванали за ръце и танцуват в кръг. Не става ясно чия точно е сватбата, но по думите на Скавино събитието е в семейния кръг.

С вид на пълна концентрация Рубио не сваляше слушалките, а в един момент се вижда как дава знак на професионалния диджей да забърза ритъма на парчето.

Той не е единственият „диджей“ в Белия дом. Известно е, че президентът Доналд Тръмп често сам подбира музиката на партитата в Мар-а-Лаго. Тръмп е почитател на мюзикълите, но песента, с която най-често е асоцииран, е хитът „YMCA“ на Village People.

Президентът често нарича песента „гей националният химн“ и придружава класическото диско парче със специфичния си танц. Наскоро той призна, че съпругата му Мелания не е почитател на тези негови изяви.

„Тя мрази, когато танцувам на песента, която понякога наричат гей националния химн... Тя казва: „Скъпи, моля те, не танцувай. Това не приляга на един президент“, сподели Тръмп.