Необичайно студено време със сняг и градушки обхвана Гърция, изненада туристите

Сняг е валял в планините около Атина, на Пелопонес и дори на Крит, а на някои места е имало и градушка

3 май 2026, 16:07
Н еобичайна студена вълна е обхванала Гърция в началото на май, съобщиха метеоролози, цитирани от ДПА. Вместо пролетни температури, „нахлуване на студен въздух“ създава зимни условия в много части на страната.

Нетипичен снеговалеж покри планините северно от Атина

Силни валежи и бурни ветрове – особено в Егейско море, с пориви до 88 километра в час – влошават времето в Гърция. Това е най-студеното начало на май от десетилетия, каза метеорологът Анастасия Тираски пред гръцкото радио.

Сняг е валял в планините около Атина, на Пелопонес и дори на Крит, а на някои места е имало и градушка, съобщават репортери.

Ниските температури изненадаха много туристи, които са очаквали ранно лятно време.

„Тук е много по-студено, отколкото у дома“, каза турист от Норвегия пред гръцката телевизия.

Критският новинарски портал „Неакрити“ публикува също видеа и снимки на градушка, както и на светкавици и гръмотевици в района около пристанищния град Ираклион.

За фермерите обаче времето има и добри страни: след дълъг период на суша, дъждът и снегът са добре дошли, а много язовири отново са се напълнили, обясниха представители на земеделски сдружения.

Метеоролозите вече съобщават, че опасността е преминала: от понеделник времето ще се подобри значително. Температурите ще се повишат осезаемо през седмицата и на някои места може да достигнат над 27 градуса по Целзий, с бързо връщане към пролетта, пише още ДПА.

Източник: Симона-Алекс Михалева/БТА    
