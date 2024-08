Потъналата яхта в Сицилия: Започна разследване за непредумишлено убийство

В ластите в Италия започнаха разследване за непредумишлено убийство във връзка с потъването на суперяхтата, при което загина британският технологичен магнат Майк Линч и шестима други край бреговете на Сицилия по-рано тази седмица.

Обявявайки разследването, прокурорът Амброджо Картозио каза, че следователите са установили, че не времето е причинило потъването на кораба, а е резултат от поведението на екипажа и начина, по който е управлявана лодката.

Той каза, че разследването не е насочено срещу никое лице.

„Има много възможности за вина. Може да е само капитанът. Може да е целият екипаж. Може да е пазачът. Оценяваме всички фактори, за да видим на чие поведение може да се припише грешка“, каза Картозио.

Той добави, че прокуратурата е "завела досие, в момента срещу неизвестни лица, твърдейки за престъпление корабокрушение по непредпазливост и непредумишлено убийство".

Плаващият под британски флаг кораб с 22 пътници и членове на екипажа на борда потъна в понеделник по време на силна буря.

Седем тела бяха извадени през последните четири дни, като водолази обходиха близо 50 метра под водата, за да ги извадят. Последното - за което се смята, че е на 18-годишната дъщеря на Линч Хана - беше намерено в петък.

Смята се, че другите изчезнали хора, чиито тела бяха открити, са на директора на Morgan Stanley International Джонатан Блумър и съпругата му Джуди Блумър, известния американски адвокат Крис Морвило и съпругата му Неда Морвило, както и това на главния готвач Рекалдо Томас.

Друг прокурор, говорещ на същата конференция, Рафаеле Камарано, каза, че убитите вероятно са спели по време на бурята, поради което не са успели да избягат.

Камарано каза, че екипажът не е бил подложен на тестове за наркотици и алкохол, тъй като са били „в голям шок и са се нуждаели от лечение“, след като са оцелели при корабокрушението.

Разследващите все още имат много неразрешени въпроси, обясни Камарано, като например дали на борда на кораба е имало черна кутия.

„Потъването беше внезапно и рязко събитие. Трябва да изчакаме“, подчерта Камарано.

