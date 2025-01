Потвърдиха причината за смъртта на Шинейд О'Конър и огромната сума в завещанието ѝ

П отвърдена е причината за смъртта и огромната сума в завещанието на Шинейд О'Конър.

Легендарната изпълнителка почина на 56-годишна възраст на 26 юли 2023 г. Певицата на Nothing Compares 2 U беше намерена „в безпомощно състояние“ в дома си в Лондон. Причината за смъртта ѝ е определена като хронична обструктивна белодробна болест и астма. В смъртния акт на Шинейд се посочва, че смъртта ѝ е „обостряне на хронична обструктивна белодробна болест и бронхиална астма заедно с инфекция на долните дихателни пътища от ниска степен.“

