Година по-късно: Официалната причината за смъртта на Шинейд О'Конър вече е ясна

О фициалната причина за смъртта на Шинейд О'Конър е разкрита.

Една година след смъртта ѝ през юли 2023 г. Irish Independent съобщи — цитирайки смъртния акт на носителката на "Грами" — че тя е починала от хронична обструктивна белодробна болест и астма.

В сертификата изрично се казва, че смъртта на О'Конър е резултат от "обостряне на хронична обструктивна белодробна болест и бронхиална астма заедно с нискостепенна инфекция на долните дихателни пътища", каза изданието.

О'Конър беше на 56 години, когато беше намерена „безжизнена“ в дома си в Лондон на 26 юли 2023 г.

