Разкриха причината за смъртта на Шинейд О'Конър

Ш инейд О'Конър е починала от естествена смърт, съобщи днес съдебният лекар, изготвил заключението.

56-годишната звезда беше намерена мъртва в апартамент в Херн Хил, югоизточен Лондон, през юли миналата година.

Разследващите не третираха внезапната смърт на звездата като подозрителна и днес стана ясно, че тя е починала от естествена смърт.

Sinéad O’Connor’s official cause of death revealed https://t.co/eCp411UQFe pic.twitter.com/Sj3UGZ8vDL