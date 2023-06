Потвърдено е: Останките, намерени в планините в Калифорния, са на Джулиан Сандс

П отвърдено е, че човешките останки, намерени в планините в Калифорния, са на британския актьор Джулиан Сандс, който изчезна по време на поход през януари.

Полицията съобщи, че туристи са открили останките в събота и че те вече са официално идентифицирани.

British-born actor Julian Sands, 65, was confirmed dead, five months after he went missing while out for a hike in snow-covered mountains of Southern California https://t.co/K7gepAIxkn pic.twitter.com/a9JdVBG2la

65-годишният Сандс е най-известен с ролите си в наградения с "Оскар" филм "Стая с изглед" и телевизионните драми "24" и "Смолвил".

Сред другите му филми е и "Момичето с драконовата татуировка" от 2011 г., в който се появява срещу Даниел Крейг.

Сандс изчезва на 13 януари по време на лошото време в района на планината Сан Габриел.

Издирването по въздух и земя беше затруднено, тъй като Калифорния беше връхлетяна от смъртоносни бури, както и от заледявания и заплаха от лавини.

От шерифския отдел на окръг Сан Бернардино съобщиха, че останките, намерени през уикенда в планината, са идентифицирани като изчезналия актьор.

"Начинът на смъртта все още се разследва в очакване на резултатите от допълнителни изследвания.

"Бихме искали да изкажем благодарността си на всички доброволци, които работиха неуморно в опит да открият г-н Сандс", се казва в изявлението.

Миналата седмица семейството на звездата благодари на калифорнийските власти за усилията, които полагат в опитите си да го открият.

"Дълбоко сме благодарни на екипите за издирване и координаторите, които работиха неуморно, за да открият Джулиан", заявиха те.

"Продължаваме да пазим Джулиан в сърцата си със светли спомени за него като прекрасен баща, съпруг, изследовател, любител на природата и изкуствата, както и като оригинален и сътрудничещ изпълнител."

В края на януари братът Ник Сандс, който живее в Северен Йоркшир, където той, Джулиан и другите им трима братя са израснали, заяви, че вече се е сбогувал с него.

"Примирих се с факта, че си е отишъл, и за мен това е начинът, по който се справям с него", каза той.

Сандс е бил запален турист. Неговият приятел и партньор в походите Кевин Райън вече е казвал, че това е била истинската му страст и че "той беше най-напредналият турист, когото познавам".

Сандс започва актьорската си кариера с роли във филми като "Полетата на убийствата".

По-късно, преди да се премести в Холивуд, Сандс изиграва английския романтичен поет Пърси Бийш Шели в психологическия трилър "Готика" на Кен Ръсел.

Играе главната роля във филма на ужасите "Warlock" от 1989 г. и неговото продължение, а другите му роли на големия екран включват важни роли в "Арахнофобия", "Боксът на Елена" и "Да напуснеш Лас Вегас", както и главната роля срещу Джеки Чан в екшън-комедията "Медальонът" през 2003 г.

