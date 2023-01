Подновяват издирването на Джулиан Сандс по въздух

К алифорнийската полиция поднови издирването на британския актьор Джулиан Сандс, който изчезна в средата на януари в планинския район на щата, предадоха осведомителните агенции.

Хеликоптери са изпратени да го търсят, съобщи полицията в окръг Сан Бернардино в четвъртък.

Откриха колата на изчезналия актьор Джулиан Сандс, но от него няма и следа

„Търсенето на Джулиан Сандс е възобновено по въздух“, гласи туитът на местния шериф. Спасителите използват по-специално модерна технология за „откриване на електроника и в някои случаи банкови карти“.

Преди това екипите за търсене и спасяване, които се опитваха да намерят Сандс, чието семейство съобщи за изчезването на 13 януари, преустановиха работата на земята поради лошо време и заплахата от лавини.

Актьорът Джулиан Сандс е изчезнал в планините на Южна Калифорния

Един от братята му, Ник Сандс, сподели, че вече е казал своето „сбогом“ на Джулиан, предаде Би Би Си.

„Примирих се с факта, че го няма и за мен това е начинът, по който го преодолях“, каза г-н Сандс, който живее в английското графство Северен Йоркшир. Там са израснали той, Джулиан и другите им трима братя.

