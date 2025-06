Посолството на САЩ в Катар призовава американците да се укрият

П осолството на САЩ в Катар разпространи съобщение до американските граждани в страната, в което им препоръчва да се "укрият на сигурно място" до второ нареждане, предава Sky News .

В съобщението се отбелязва, че препоръката е "от съображения за сигурност", но не се предоставя допълнителна информация.

Америка се готви за евентуално отмъщение, след като в неделя сутринта бомбардира трите основни ядрени обекта на Техеран, което вкара страната директно в продължаващия конфликт на Израел с Иран, съобщава The Telegraph .

В отговор Иран предупреди за „вечни последици“ и даде сигнал за възможно отмъщение срещу американските бази в Близкия изток.

Веднага след нападенията официалният ирански новинарски канал заяви, че всеки американец - цивилен или военен - в региона вече е „законна мишена“.

Макро Рубио, държавният секретар на САЩ, предупреди в неделя, че всеки военен отговор от страна на Техеран ще бъде „най-лошата грешка, която някога са правили“.

САЩ подновяват частично отношенията си с Иран

САЩ разполагат с бази в Катар - включително преден щаб на Централното командване на САЩ, където се намират около 10 000 войници.

