Фордо: Какво знаем за тайната „ядрена планина“ на Иран - и защо е била толкова добре защитена

Д ълбоко под една планина се съхраняват на сигурно място стотици центрофуги, използвани за обогатяване на ирански уран, за който Израел подозира, че е предназначен за създаване на ядрено оръжие, пише Sky News .

(Във видеото: Сателитни кадри показват иранския ядрен комплекс Фордо преди и след ударите)

Заводът във Фордо е защитен от тонове пръст и скали, далеч от любопитни очи - и чужди ракети.

Но в ранните часове на неделя статутът му беше поставен под въпрос, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че той е бил „унищожен“ заедно с обектите в Натанз и Исфахан.

Смяташе се, че само американският стелт бомбардировач B-2 и неговият огромен полезен товар могат да пробият така наречената „ядрена планина“ и именно този самолет е участвал в последните удари.

B-2 bomber pilots had toilet, microwave and a cooler for snacks on their 37-hour Fordow bombing raid https://t.co/u20wManJQP pic.twitter.com/ZmD8Rne9Vu — New York Post (@nypost) June 22, 2025

Иран многократно е отричал, че се стреми към ядрено оръжие, а ръководителят на ядрения надзор на ООН заяви през юни, че не разполага с доказателства за „систематични усилия за преминаване към ядрено оръжие“.

Какво представлява съоръжението Фордо?

Заводът за обогатяване на уран във Фордо е един от трите ключови елемента на ядрената инфраструктура в Иран - другите са заводът за обогатяване на уран в Натанз и изследователските съоръжения в Исфахан.

Смята се, че той е заровен на около 80 м дълбочина в склона на планината. Преди това е бил защитен от ирански и руски ракетни системи земя-въздух, но те може би са били напълно или частично изключени по време на неотдавнашните атаки на Израел.

🇺🇸🇮🇷 This is probably one of the greatest US military fails. A PR disaster waiting to backfire.



Iran's Nuclear Facility in Fordow remains intact with little to no damages. The nuclear program not only still exists but is being sped up thanks for new foreign support.



🧵1/12 pic.twitter.com/rAfsrb4F8h — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) June 22, 2025

Смята се, че строителството е започнало около 2006 г., а за първи път е въведена в експлоатация през 2009 г. - същата година, когато Техеран публично признава съществуването ѝ.

През ноември 2020 г. се смяташе, че във Фордо има 1057 центрофуги. Те се използват за разделяне на изотопи и увеличаване на концентрацията на уран-235, необходим за ядрено гориво и оръжия.

През 2023 г. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) - ядреният надзорник - откри частици уран, обогатени до 83,7 % чистота - близо до 90 %, необходими за бомба - във Фордо, единственото иранско съоръжение, в което това е установено.

През юни 2024 г. Washington Post съобщава за голямо разширяване на Фордо, като за подземното съоръжение са предвидени близо 1400 нови центрофуги.

BREAKING: Before & After images of US Bombing of Iran’s Fordow.



Does this seem like a success to you? pic.twitter.com/wEwPHplWZr — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 22, 2025

Ключова цел за Израел

Израел не крие желанието си да осакати или премахне ядрената програма на Иран, определяйки я като екзистенциална заплаха.

Това обаче не е единственият обект в Иран, способен да произвежда и използва ядрен материал.

„Но, разбира се, истинската голяма част все още се намира във Фордо и това е в заглавията на вестниците доста често“, казва д-р Александър Болфрас, експерт по ядрени оръжия от тинктанка на Международния институт за стратегически изследвания (IISS).

Бомби Bunker Buster

Много се говори за бомбите Bunker Buster („Бункер-бустер“). Това са боеприпаси, които се взривяват два пъти - веднъж, за да пробият повърхността на земята, и отново, след като бомбата се е заровила на определена дълбочина.

Според Мартин „Сами“ Сампсън, бивш въздушен маршал и изпълнителен директор на IISS, израелците са използвали 60 до 80 такива бомби при удара, при който през септември миналата година беше убит лидерът на „Хизбула“ Хасан Насрала.

That’s no moon!



That’s 6 bunker busters precisely targeted against Fordow! pic.twitter.com/D5aGEBI5P2 — Justin Hart (@justin_hart) June 22, 2025

Но Насрала се е намирал само на 10-15 м под земята, казва г-н Сампсън, докато за Фордо се смята, че е на 80 м под повърхността.

Той добави, че „ужасно много самолети трябва да бъдат на едно и също място за ужасно дълго време“, за да хвърлят достатъчно бомби, за да имат шанс да стигнат до погребаното съоръжение.

Може би това е накарало САЩ, които разполагат с много по-мощната бомба GBU-57, да се намесят директно в конфликта и да ударят Фордо.

„Моето усещане е, че все пак ще са необходими няколко удара“, каза Сампсън, поставяйки го във „все по-непозната територия“.

„Би било доста катастрофално... ако пуснете 400 самолета над Фордо, или ако пуснете мощта на САЩ над Фордо, и той оцелее.“

Според Тръмп Фордо е бил „унищожен“ при нападението.

The brave American pilots of the B-2 Stealth Bombers that took out Fordow have saved us all from a nuclear apocalypse and we don’t even know their names.



Whoever you are, wherever you are, thank you for being the heroes this world needed.

🫶🇺🇸🫶 pic.twitter.com/FDYL4fa2dz — The Persian Jewess (@persianjewess) June 22, 2025

"Непредвидени ситуации" на Израел за справяне с Фордо

Израел е предположил, че може да унищожи или осакати Фордо, без да използва бомби, хвърлени от въздуха.

В разговор с Ялда Хаким от Sky по-рано тази седмица бившият директор на разузнаването на Мосад Зохар Палти заяви, че е „много по-лесно за американците да го направят“, вероятно визирайки GBU-57.

„Но както виждате, ние знаем как да управляваме нещата сами“, добави той. „И ако трябва да направим някои други неща сами, ще го направим.“

Миналия уикенд посланикът на Израел в САЩ Ехиел Лейтер заяви, че Израел разполага с „редица непредвидени мерки, които ще ни позволят да се справим с Фордо“.

„Не всичко е въпрос на това да се издигнем в небето и да бомбардираме отдалеч“, каза той пред ABC News.

Говори се за използване на специални сили за нахлуване в обекта на земята, но това също има своите недостатъци.

🚨 JUST IN: President Trump says the damage to Iran’s nuclear facilities is “MONUMENTAL”



“Great skill was shown by our military! Thank you!”



🎥 Fordow Plant — Before & After pic.twitter.com/NhJLnwColS — Nick Sortor (@nicksortor) June 22, 2025

„Това би било изключително рискована мисия, ако трябва да се извърши нещо на земята“, каза Сампсън.

Съществува и възможността Израел да повтори случилото се в завода за обогатяване на уран в Натанз, където според МААЕ 15 000 центрофуги вероятно са били унищожени при бомбардировките на ЦАХАЛ срещу Иран.

Според ядрения надзор това вероятно се е дължало на израелски въздушен удар, който е прекъснал електрозахранването на центрофугите, а не на реални физически повреди в залата за центрофуги.

Заглавната снимка е сателитно изображение, предоставено от Maxar Technologies, което показва щети в ядрения технологичен център в Исфахан след американски въздушни удари в Исфахан, Иран, 22 юни 2025 г.