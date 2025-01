"Последният диктатор в Европа“: Кой е Александър Лукашенко?

А лександър Лукашенко е на власт в Беларус от 1994 г.

70-годишният Лукашенко встъпва в длъжност две години след разпадането на Съветския съюз, което му спечелва прозвището „последният диктатор в Европа“.

Беларус е част от Съветския съюз до разпадането му през 1991 г.

Александър Лукашенко възстанови контрола върху икономиката в съветски стил, възпрепятства използването на беларуския език в полза на руския и настоява за премахване на червено-белия национален флаг на страната в полза на такъв, подобен на този, който се използваше като съветска република.

Той също така остава близък съюзник на руския президент Владимир Путин.

По време на управлението си той разчита на субсидии и политическа подкрепа от Русия, позволява на Москва да използва територията му за нахлуване в Украйна през 2022 г. и се съгласява да приеме част от тактическите ядрени оръжия на страната.

Подкрепата на Лукашенко за войната в Украйна доведе до скъсване на връзките на Беларус със САЩ и Европейския съюз.

Lukashenko wins the election with 87.6% of the vote, according to the exit poll of the Belarusian Committee of Youth Organizations pic.twitter.com/oTzuDlFxjq