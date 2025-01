Екзитпол: Лукашенко печели изборите с 87,6% от гласовете

А лександър Лукашенко - властникът, който управлява Беларус от три десетилетия, си осигури седми мандат на президентския пост след днешните избори, на които нямаше реална конкуренция, предаде ДПА.

Държавните медии съобщиха, че 70-годишният Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, е събрал 87,6% от гласовете според екзитпол.

По данни на ЦИК избирателната активност е била 85,7%, предаде беларуската агенция БЕЛТА.

