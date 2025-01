Лукашенко: Беларус не се интересува дали Западът ще признае изборите в страната

Б еларус не се нуждае от одобрение от чужбина за президентските си избори, които се произвеждат днес, заяви авторитарният лидер Александър Лукашенко, цитиран от ДПА.

Изборите се произвеждат за народа, посочи Лукашенко, след като гласува в столицата Минск. Той добави, че за него е напълно без значение дали Европейският съюз ще признае изборите, или не.

If Poland enters Ukraine, it'll deal with Russia and Belarus; Western Ukraine will remain Ukraine, it will never be Poland, just like Western Belarus - Lukashenko pic.twitter.com/3z5YlVYO8T