Свят

Кремъл: Разширяваме "буферната зона" в Украйна

Песков обвини Украйна, че ескалира това, което Москва нарича "терористични“ действия

Николай Киров Николай Киров

10 юли 2026, 18:59
Кремъл: Разширяваме "буферната зона" в Украйна
Източник: EPA/БГНЕС

К ремъл обяви, че президентът Владимир Путин остава отворен за постигане на целите на Русия чрез дипломация, но добави, че Москва създава по-широка буферна зона в Украйна в отговор на действията на Киев, предаде "Ройтерс".

"Докато Киев се опитва да ескалира, ние продължаваме да създаваме по-широка зона за сигурност, буферна зона – за това вече многократно е говорил президентът Путин", каза Песков, цитиран от ТАСС.

Кремъл: Натискът срещу Украйна ще продължи

Песков добави, че Москва е отворена за мирно уреждане, но по думите му поради отсъствие на желание от страна на Украйна, Русия продължава военната кампания.

Той обвини Украйна, че ескалира това, което Москва нарича "терористични“ действия срещу контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, което, според него, е изключително опасно.

Украйна продължава унищожаването на руското нефтопреработване

Говорителят на Кремъл обвини Украйна, че нанася удари срещу гражданска инфраструктура и срещу инфраструктура, пряко свързана с електроцентралата.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Пламен Йотински    
Русия Украйна Владимир Путин
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