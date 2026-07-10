Тръмп: Иран ни помоли да продължим "преговорите". Ние се съгласихме

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че от Техеран са го помолили да поднови преговорите и той се е съгласил.

"Ислямска република Иран ни помоли да продължим "преговорите". Ние се съгласихме да го направим, но Съединените щати заявиха недвусмислено, че прекратяването на огъня е приключило!", съобщи Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

"Прекратяването на войната е приоритет за държавите по света, но всички трябва да знаят, че тази конфронтация никога няма да завърши с капитулацията на Иран", заяви главният преговарящ на Иран и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф, цитиран от агенция ISNA. Той подчерта, че Техеран е напълно готов да се защитава.

По думите му по време на преговорите е заявил на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, че Иран няма доверие на Съединените щати.

"Според мен само тези, които са готови за война, могат да преговарят с Америка", подчерта Галибаф.

Иран отказа нови преговори със САЩ въпреки заплахите на Тръмп

Припомняме, че в средата на юни САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, който предвиждаше 60-дневно примирие и продължаване на преговорите по иранската ядрена програма, санкциите и сигурността в Ормузкия проток. Сред договорените стъпки бяха възстановяване на международните инспекции на ядрените обекти и обсъждане на постепенно облекчаване на санкциите.

През последните дни обаче примирието се разпадна. След атаки срещу търговски танкери в района на Ормузкия проток, за които Вашингтон обвини Техеран, който отрече, САЩ нанесоха нови въздушни удари по ирански военни цели. Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в държави от Персийския залив, което доведе до нови удари и сериозни опасения за сигурността на корабоплаването в един от най-важните енергийни коридори в света.

Властите в Техеран обвиниха Вашингтон, че при последните удари са поразени и цивилни обекти, включително железопътни мостове, определяйки действията като "военно престъпление".

Ескалация, какво удариха САЩ, Иран отвръща

Въпреки военната ескалация дипломатическите контакти не са прекъснати напълно. Катар, Пакистан, Турция, Египет и Саудитска Арабия продължават посредническите усилия за възобновяване на диалога и предотвратяване на по-широк регионален конфликт. Катарска делегация пристигна в Техеран в опит да възобнови посредническите усилия след последната ескалация.

Основните спорни въпроси остават бъдещето на иранската програма за обогатяване на уран, международният контрол върху ядрените обекти, американските санкции и свободното корабоплаване през Ормузкия проток.